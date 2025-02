Colman Domingo spiega perché non sostituirà nel MCU Jonathan Majors nel ruolo di Kang

Colman Domingo ha commentato le ipotesi che sostenevano fosse stato contattato dai vertici della Marvel per parlare della possibilità di sostituire Jonathan Majors nel ruolo di Kang il Conquistatore.

Dopo le accuse e la condanna di violenza domestica, infatti, i progetti legati al villain dei fumetti sono stati messi da parte, cambiando le idee riguardanti al futuro del MCU.

Le ipotesi dell'arrivo di Domingo nel ruolo di Kang

Durante un episodio del podcast Happy Sad Confused, Colman Domingo ha raccontato: "Quando l'ipotesi era costantemente nella stampa e in posti come Twitter, io ho pensato: 'Aspetta un momento, è vero? Si sta parlando di me per il ruolo di Kang?'. Ho letteralmente telefonata al mio team e ho detto: 'State avendo delle conversazioni di cui non sono a conoscenza?'. E mi hanno risposto di no. 'State mantenendo il segreto o cosa?'. Ma non lo stavano facendo".

L'attore, che nelle prossime settimane sarà impegnato probabilmente sul set della terza stagione di Euphoria, ha poi proseguito spiegando: "Ci sono state delle conversazioni legate al mio possibile arrivo nella Marvel, quindi c'è stato un incontro con i capi dello studio. L'ho fatto".

Domingo, per ora, non farà parte del MCU

La scelta di Colman

Colman ha quindi spiegato perché i fan non lo vedranno nel ruolo di Kang, che era stato affidato a Jonathan Majors: "Abbiamo parlato apertamente del panorama della Marvel e delle voci riguardanti Kang. Mi interessa solamente l'energia. Voglio fare cose che abbiano un senso e portare un'energia gentile. Voglio che un ruolo sia mio, qualsiasi cosa sviluppo. Qualcosa non mi sembra giusto nel rimpiazzare qualcuno. Voglio costruire qualcosa dall'inizio e che sia mio".

Ritornando a parlare della possibilità di interpretare Kang, Colman ha ribadito: "Dal mio punto di vista non c'è mai stata una conversazione riguardante quel personaggio. Voglio costruire qualcosa, stiamo ancora parlando della possibilità di essere coinvolto".