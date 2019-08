Collateral, su Netflix in streaming da oggi!

Inizia finalmente agosto e il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco grazie a un film d'autore super apprezzato: ad arrivare in streaming oggi è Collateral di Michael Mann, con Tom Cruise e Jamie Foxx!

Nella pellicola, un tassista, Max Durocher, si ritrova preso in ostaggio da un killer, Vincent, ed è costretto ad accompagnarlo nelle sue scorribande omicide per tutta la notte. Deve escogitare il modo per salvare se stesso e l'ultima vittima predestinata, che scopre di conoscere... Collateral è stato un successo di critica, con l'86% di recensioni positive sul portale RottenTomatoes, e anche dal punto di vista del pubblico il risultato è vincente: oltre 210 milioni di dollari incassati in tutto il mondo.

Jamie Foxx e Tom Cruise in una scena di Collateral

Durante la stagione dei premi, Collateral ha sorpreso tutti portandosi a casa ben due nomination agli Oscar 2005, tra cui il Miglior attore non protagonista a Jamie Foxx e il Miglior Montaggio. Sempre nello stesso anno ha vinto il rinomato AFI Award come Film dell'anno, consegnato da parte dell'American Film Institute. Nella pellicola c'è un cameo di Jason Statham, che è stato spesso visto come un ammicco al personaggio di Frank Martin in The Transporter, e i suoi sequel. Consegna una valigia a Vincent all'aeroporto e poi sparisce, senza domande.

Collateral è solo l'ultima di tante novità in catalogo a luglio su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.