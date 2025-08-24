Collateral: finalmente il 4K UHD per vivere al massimo l'incredibile notte del killer Tom Cruise

Era davvero un'uscita necessaria quella che ha appena riguardato Collateral. A oltre 20 anni di distanza dalla sua presentazione alla Mostra del cinema di Venezia del 2004, il capolavoro di Michael Mann è finalmente uscito anche in Italia nell'edizione 4K UHD grazie a Plaion Pictures, purtroppo con qualche anno di ritardo rispetto ad altri paesi. Ma ora la lacuna è colmata.
Adesso infatti anche Collateral può essere apprezzato nel massimo formato video. L'occasione giusta per riscoprire il noir che si svolge in una Los Angeles notturna, livida, deserta e vagamente malinconica. E che vede incrociare i destini di un indimenticabile e quasi irriconoscibile Tom Cruise, nella versione spietato e cinico assassino, e un Jamie Foxx nella versione di un tassista timido e tranquillo che in una notte vedrà sconvolta la propria esistenza.
Il video 4K, il grigio Tom Cruise e una malinconica Los Angeles
Per quanto riguarda il video 4K UHD, meglio chiarire subito una caratteristica di Collateral, del resto ben nota a chi ha già visto il film. Los Angeles e la vicenda tutta notturna raccontata sono illuminate magicamente dalla fotografia di Dion Beebe e Paul Cameron e dalle riprese del digitale dell'epoca. Tutto questo ne ha fatto un film dai colori non certo vividi e brillanti, in un contesto nel quale la solita incisività del 4K fa fatica ad emergere. Il quadro è molto particolare e affascinante, decisamente grintoso, e soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione è ricco di grana e rumore. Ma anche se non è l'esempio migliore per tessere le lodi del 4K UHD, in realtà i benefici visivi rispetto al blu-ray ci sono tutti. Uno dei vantaggi chiave è proprio la consistenza della grana, che qui risulta più naturale e organica, pertanto più gradevole e anche suggestiva nel creare la giusta esperienza visiva.
Anche il dettaglio, seppur non in modo marcato, è migliore, e anche la nitidezza è più convincente pur nel contesto già descritto. Il Dolby Vision fra l'altro regala un nero solido che riesce a trasmettere anche una certa profondità in mezzo a ombre e ambienti scuri. Proprio sul fronte del nero, sono più apprezzabili anche le varie tonalità, più o meno influenzate dalle fonti luminose circostanti, che si tratti di lampioni notturni, luci soffuse all'interno di un club o indicatori di strumenti all'interno del taxi. Più intenso anche il resto del croma, che come da look continua a tratti a essere dominato da una componente grigio-verdastra.
L'audio e l'upgrade della traccia italiana
Anche il settore audio presenta un upgrade, infatti la traccia italiana rispetto al blu-ray passa dal Dolby Digital 5.1 al DTS HD 5.1, proprio come l'originale inglese. Ed è un bel sentire, sempre nei limiti delle tematiche del film, fitto anche di dialoghi all'interno del taxi, peraltro sempre cristallini. L'ambienza comunque è riprodotta con cura, dal frastuono del traffico e dei clacson di Los Angeles al trambusto dell'aeroporto, i rear hanno spesso occasioni di dare il loro leggero ma importante apporto e anche la resa della fondamentale colonna sonora è possente e costante, senza dimenticare il morbido suono del jazz o la martellante musica nel club che fa scatenare a tutta anche i bassi. Ma non mancano i momenti forti, di azione più intensa: dall'uomo che precipita sull'auto alle potenti sparatorie nel club, negli uffici e nel finale in metropolitana, tutte scene che mettono in moto surround e sub per avvolgere lo spettatore con indubbia efficacia.
Gli extra: quasi un'ora di materiale
Per quanto riguarda gli extra non si sono novità e troviamo i soliti contenuti già presenti sul blu-ray (sul disco 4K non c'è nessun extra), a partire dal commento del regista Michael Mann. I contributi iniziano con Città della notte: la realizzazione di Collateral (41') che analizza in modo approfondito gli elementi della storia, le riprese, le location, gli stunt, la colonna sonora, la costruzione dei personaggi e il loro sviluppo, nonché la preparazione di Cruise e Foxx per i loro ruoli. A seguire Consegna speciale (1') su una specifico tema del ruolo di Cruise, Riprese in esterni: ufficio di Annie (2' e mezzo) su una delle sequenze cruciali del film, poi Tom Cruise e Jamie Foxx provano una scena (4'), con i due attori protagonisti che testano una sequenza. A chiudere il reparto Effetti visivi: treno metropolitano (2' e mezzo) sugli effetti speciali, il commento di Mann a una scena (2'), il teaser (2') e il trailer (2').