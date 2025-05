Colin Trevorrow tornerà alla regia con un thriller prodotto da Ryan Reynolds

Colin Trevorrow collaborerà con Ryan Reynolds per realizzare un nuovo thriller che sarà realizzato grazie alla collaborazione tra Paramount Pictures, Maximum Effort e la Metronome fondata dal regista.

Il progetto sarà ambientato alla fine degli anni '80 e avrà al centro una location al centro di numerose cospirazioni nel corso degli ultimi decenni.

Il nuovo progetto di Trevorrow

Il film che sarà diretto dal regista di Jurassic World avrà come protagonista il giornalista di Las Vegas TV che per primo ha diffuso la notizia dell'esistenza dell'Area 51.

George Knapp, negli anni '87 e '88, ha infatti intervistato l'aviatore John Lear che ha sostenuto che il governo degli Stati Uniti fosse in possesso di navicelle spaziali e corpi di alieni e aveva presentato al giornalista Bob Lazar che ha poi dichiarato di aver lavorato nell'Area 51.

Una foto di Colin Trevorrow

La sceneggiatura del film, ancora senza un titolo ufficiale, è stata firmata da Thomas e William Wheeler, coinvolti anche come produttori esecutivi del progetto cinematografico.

Colin Trevorrow ritornerà quindi dietro la telecamera dopo aver realizzato, nel 2022, Jurassic World: Il dominio, in grado di superare quota 1 miliardo di dollari ai box office di tutto il mondo.

Il regista si è occupato del ritorno della saga giurassica nelle sale, composta anche dal secondo capitolo intitolato Jurassic World - Il regno distrutto, dopo aver il successo ottenuto con Safety Not Guaranteed, presentato nel 2012 al Sundance Film Festival.

I progetti della star canadese

Ryan Reynolds è da tempo coinvolto come produttore in vari progetti, cinematografici e televisivi, grazie alla sua casa di produzione Maximum Effort.

Tra i progetti in fase di sviluppo grazie al lavoro della star canadese ci sono anche The Killing Kind di Zach Helm, Eight Perfect Murders tratto dal romanzo di Peter Swanson, e la serie televisiva Except You.