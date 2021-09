Colin In Black & White: nuove foto e una clip in anteprima della miniserie

La miniserie Colin in Black & White arriverà su Netflix il 29 ottobre e online sono state condivise nuove foto e una clip in anteprima.

Netflix, durante l'evento TUDUM, ha condiviso una clip in anteprima e nuove foto di Colin in Black & White, la miniserie che racconta gli anni della giovinezza di Colin Kaepernick realizzata dallo stesso attivista insieme ad Ava Duvernay.

Il video permette di scoprire qualche dettaglio in più dello stile scelto per la narrazione al centro delle puntate, in attesa del debutto in streaming.

Il protagonista di Colin In Black & White è l'atleta Colin Kaepernick che, nel 2016, è stato al centro di notizie e dibattiti quando ha scelto di inginocchiarsi durante l'inno nazionale. Il quarterback dei San Francisco 49ers ha poi manifestato più volte contro la violenza della polizia e l'ingiustizia razziale, ritrovandosi quindi senza agente e uscendo dal mondo del campionato NFL.

Co-creata dalla regista Ava DuVernay con Kaepernick, la miniserie in sei episodi racconta l'adolescenza e la formazione dello sportivo cresciuto, lui nero, in una famiglia adottiva di bianchi nella California centrale. Secondo Netflix, lo show "guida gli spettatori attraverso una serie profonda e vivace che racconta momenti contestuali storici e contemporanei." Kaepernick è il narratore di Colin In Black & White, mentre a interpretare la sua versione giovane è Jaden Michael. Nick Offerman e Mary-Louise Parker interpretano i suoi genitori adottivi.