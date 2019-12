Colin Firth e Livia Giuggioli: la coppia si separa dopo 22 anni di matrimonio

Colin Firth e la moglie Livia Giuggioli si sono separati dopo 22 anni di matrimonio, come ha confermato il loro addetto stampa.

Un comunicato diffuso nelle ultime ore dichiara: "Colin e Livia Firth si sono separati. Mantengono un'amicizia molto stretta e rimangono uniti dall'amore dei loro figli. Chiedono cortesemente di rispettare la loro privacy. Non ci saranno ulteriori commenti".

Un anno fa era apparsa la notizia della relazione extra coniugale che la produttrice e imprenditrice Livia Giuggioli aveva avuto con un amico di infanzia, poi accusato di stalkerarla. Il giornalista Marco Brancaccia, accusato di seguirla in modo ossessivo, aveva respinto tutte le accuse e ha poi raggiunto un accordo con la coppia per archiviare il caso.

Colin Firth e Livia Giuggioli, in quell'occasione, avevano ammesso di essersi separati per un breve periodo durante il quale c'era stato spazio per la relazione, svelando di essere poi tornati insieme.

Brancaccia era quindi stato accusato di aver molestato la moglie della star britannica per molti mesi, come avrebbero dimostrato anche delle prove in mano ai legali di Livia.