Colin Firth sarà il protagonista di Lockerbie, la prossima serie sul disastro aereo del 1988

Colin Firth sarà il protagonista della prossima serie originale di Sky e Peacock, Lockerbie, incentrata sul disastro aereo del 1988 in cui persero la vita 259 passeggeri e membri dell'equipaggio. Il progetto si basa sul libro di Swire e Peter Biddulph "The Lockerbie Bombing: A Father's Search for Justice" e sarà composto da cinque episodi.

Il 21 dicembre 1988, il volo Pan Am 103 subì un attentato ed esplose sopra Lockerbie, in Scozia, 38 minuti dopo il decollo. Oltre alle 259 vittime a bordo del volo, altri 11 residenti morirono quando l'aereo cadde sopra la tranquilla cittadina. L'attore premio Oscar interpreterà il dottor Jim Swire, che perse tragicamente la figlia Flora in quell'evento e che da allora lavora con la moglie Jane per cercare di ottenere giustizia per le famiglie delle vittime.

Colin Firth: I 10 migliori film dell'attore inglese

La serie

La sinossi ufficiale della serie recita: "Sulla scia del disastro e della morte di sua figlia Flora, il dottor Jim Swire (Firth) viene nominato portavoce delle famiglie delle vittime del Regno Unito, che si sono unite per chiedere verità e giustizia. Viaggiando attraverso i continenti e le divisioni politiche, Jim intraprende un viaggio implacabile che non solo mette a repentaglio la sua stabilità, la sua famiglia e la sua vita, ma che ribalta completamente la sua fiducia nel sistema giudiziario. Mentre la verità si sposta sotto i piedi di Jim, la sua visione del mondo viene stravolta per sempre in senso negativo. Esplorando gli eventi del disastro e le sue conseguenze, Lockerbie fornisce un resoconto intimo di un uomo, un marito e un padre che rischia tutto in memoria di sua figlia e nella ricerca incessante della verità e della giustizia".

La serie limitata è una coproduzione tra Carnival Films, che fa parte degli Universal International Studios, e Sky Studios. David Harrower firma la sceneggiatura e Maryam Hamidi scriverà un episodio. Otto Bathurst (Peaky Blinders) sarà il regista principale, mentre Jim Loach dirigerà un episodio.

La produzione di Lockerbie si avvierà all'inizio dell'anno. Tra i produttori esecutivi figurano Gareth Neame e Nigel Marchant per Carnival Films, Sam Hoyle per Sky Studios e David Harrower, Liz Trubridge, Jim Sheridan, Kirsten Sheridan e Oskar Slingerland.

Lockerbie sarà disponibile su Sky e sul servizio di streaming NOW nel Regno Unito, in Irlanda, Italia, Germania, Svizzera e Austria, e su Peacock negli Stati Uniti. NBCUniversal Global TV Distribution si occupa delle vendite internazionali.