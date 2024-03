Colin Firth: la camicia bagnata che l'ha trasformato in sex symbol in Orgoglio e pregiudizio venduta all'asta

La camicia bagnata che ha trasformato Colin Firth in un sex symbol grazie alla miniserie BBC Orgoglio e pregiudizio ha scatenato una guerra di offerte in un'asta combattuta ed è stata venduta a più del doppio di quanto previsto dai banditori.

Un acquirente misterioso ha speso oltre 31.000 sterline per la camicia di lino bianco indossata da Colin Firth nei panni del brusco Mr. Darcy nella scena del lago nell'adattamento del classico di Jane Austen. L'indumento era uno dei 69 costumi all'asta a Londra.

Locandina di Orgoglio e pregiudizio

Altri pezzi della collezione, organizzata dai BAFTA e dal negozio di costumi d'epoca Cosprop, includono l'abito alato di Cenerentola indossato da Drew Barrymore in La leggenda di un amore: Cinderella, l'abito da direttore di circo di Johnny Depp in Finding Neverland e l'abito di seta floreale indossato da Gwyneth Paltrow in Emma.

Ma la camicia di Colin Firth era il pezzo più ambito e nonostante le previsioni della casa d'aste di 7.000 sterline, è stato venduto a oltre 25.000 sterline, più del doppio. Prevedibile per un capo talmente popolare da attirare l'attenzione della Regina Camilla, giunta in pellegrinaggio nel 2022 in occasione di una mostra sull'abbigliamento intimo dell'Era Regency ospitata dal Jane Austen's House museum, a sud-ovest di Londra.

Orgoglio e pregiudizio: Camilla Parker-Bowles in visita alla mostra sull'Era Regency con la camicia di Colin Firth

La stilista che ha creato la veste di Colin Firth, Dinah Collin, ha svelato che la camicia bagnata non faceva parte della sceneggiatura originale di Orgoglio e pregiudizio, ma è nata da discussioni su come aggirare il divieto di nudità nella scena in cui Darcy esce dal lago dopo una "nuotata rinfrescante in un caldo giorno d'estate".

"L'idea della camicia bagnata è nata così. La scena ha agitato gli animi all'epoca, trasformando Colin Firth da rispettato attore classico a sex symbol."