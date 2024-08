Colin Firth nel cast del nuovo film diretto da Steven Spielberg

Colin Firth sembra farà parte del cast del prossimo film diretto da Steven Spielberg, di cui non è stato ancora stato svelato il titolo.

L'attore dovrebbe quindi affiancare Emily Blunt sul set del progetto che sarà prodotto da Amblin e Universal.

I primi dettagli del progetto

David Koepp sarà autore della sceneggiatura del nuovo film che sarà diretto da Steven Spielberg, la cui trama è ancora avvolta dal mistero.

Nel team della produzione ci sarà anche Kristie Macosko Krieger e la data per l'uscita nelle sale è stata fissata al 15 maggio 2026.

Colin Firth non ha ancora mai recitato nella sua carriera in un film diretto dal maestro del cinema e, recentemente, ha recitato nella serie Lockerbie, destinata a Peacock, e in Young Sherlock che verrà prodotta per Prime Video.

Nel cast del film ci sarà Emily Blunt, che recentemente ha fatto parte del cast del pluripremiato Oppenheimer di Christopher Nolan. L'attrice, come Firth non è mai stata diretta da Spielberg, ma il filmmaker ha prodotto alcuni film di cui è stata la star come The Girl on the Train. Steven, inoltre, ha recentemente lodato The Fall Guy, in cui l'attrice ha recitato accanto a Ryan Gosling nel ruolo di una regista che ha una complicata relazione con uno stuntman.

Il regista ritornerà dietro la macchina da presa a distanza di qualche anno da The Fabelmans, il progetto in parte autobiografico che aveva ottenuto sette nomination agli Oscar, tra cui quelle nelle categorie Miglior Regia, Miglior Sceneggiatura Originale, Miglior Attrice e Miglior Film.