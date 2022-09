Colin Farrell parla della sua amicizia con Elizabeth Taylor: "Sognava di porre fine all'AIDS"

Colin Farrell ha conosciuto Elizabeth Taylor nel 2009 dando inizio ad una breve ma intima amicizia con la leggenda hollywoodiana che è durata fino alla sua morte, avvenuta nel marzo 2011. Ritirando un premio presso l'Elizabeth Taylor Ball to End AIDS per il suo impegno per la causa, l'attore ha raccontato alcuni aneddoti relativi alla vita dell'attrice, incluso il suo amore per i polizieschi.

"Ho amato Elizabeth. Ho avuto la fortuna di essere sua amico negli ultimi anni della sua vita. Era molto chiaro dalle conversazioni che abbiamo avuto molte volte a notte fonda che amava tutti polizieschi in stile CSI e tutto ciò che aveva a che fare con le storie sul crimine", ha esordito Farrell.

"Ma era molto chiaro che il lavoro della sua vita non era quello di cui tutti, nel corso degli anni, ci siamo innamorati mentre l'abbiamo vista mettere a nudo la sua anima, la sua mente e il suo cuore sullo schermo", ha continuato l'attore irlandese. "Il lavoro della sua vita che ha dato al suo viaggio un significato reale, un significato duraturo, un significato significativo e profondo, è il lavoro che ha svolto in prima linea quando l'epidemia di AIDS è arrivata come una ladra nella notte e ha rubato tante vite."

"Il sogno di Elizabeth era quello di porre fine all'HIV/AIDS per sempre. Non ci siamo arrivati. C'è ancora molto lavoro da fare, ed è per questo che siamo qui stasera... Siamo qui stasera per concentrarci di nuovo e anche per guardare al lavoro che deve ancora essere fatto nella battaglia contro l'HIV e l'AIDS e la sua diffusione", ha concluso Colin Farrell.