Colin Farrell e Hugh Grant: "Oggi siamo molto meno famosi, la gente ci lascia in pace"

Colin Farrell e Hugh Grant hanno entrambi ammesso di essere diventati molto meno famosi rispetto a quanto non lo siano stati in passato.

Colin Farrell e Hugh Grant sono stati due dei più famosi attori protagonisti di sempre al culmine delle loro rispettive carriere ma, negli ultimi anni, i co-protagonisti di The Gentlemen hanno riflettuto su come siano entrambi diventati molto meno famosi rispetto ai primi anni duemila.

E' un fatto noto che le carriere degli attori siano in continuo mutamento tra alti e bassi, picchi incredibili e spaventose cadute nell'oblio, ma secondo quanto riportato da Variety, a Farrell non dispiace affatto che i suoi giorni di fama siano finiti: "Non mi sento affatto parte di tutto ciò, mi riferisco all'intera faccenda della fama, della celebrità."

"Ricordo quando stavo ancora cercando di ottenere il mio primo film americano, da quel momento è andato tutto così in fretta per me e ho avuto un periodo di 5 o 6 anni di incredibile fama e riconoscibilità. Quella è stata una completa follia. Poi alcuni film non hanno funzionato al botteghino ed è finito tutto. E io sono davvero contento che quel periodo di follia sia finito per me", ha concluso l'attore irlandese.

Durante l'intervista congiunta Hugh Grant ha detto di essere d'accordo con Farrell e ha affermato di trovarsi nella sua stessa posizione per quanto concerne la fama: "Sono sulla tua stessa identica barca. Quando vado in giro, quando sono per strada, la gente ora mi lascia in pace, il che è assolutamente meraviglioso."