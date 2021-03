Colette: il film con Keira Knightley stasera su Rai2 in prima visione

Stasera su Rai2, alle 21:20 in prima visione in chiaro, arriva Colette, il film biografico con protagonista Keira Knightley nei panni della scrittrice francese Colette.

Stasera su Rai2, alle 21:20, in prima visione tv in chiaro, va in onda Colette, il film drammatico diretto nel 2018 da Wash Westmoreland, con Keira Knightley nei panni della scrittrice francese Colette.

Colette: un intenso primo piano di Keira Knightley

Nata e cresciuta in un piccolo centro della campagna francese, Sidonie-Gabrielle Colette (Keira Knightley) arriva nella Parigi di fine Ottocento dopo aver sposato l'aristocratico Willy (Dominic West), un ambizioso impresario letterario. Affascinata dalla vivacità intellettuale dei salotti della capitale e spinta a scrivere dal marito, Colette riprende i suoi scritti di scuola e dà alla luce una serie di libri pubblicati con lo pseudonimo di Waffly.

I romanzi diventano ben presto un fenomeno letterario e la loro protagonista -Claudine - un'icona della cultura pop parigina, oltre che un simbolo di libertà femminile. Mentre cresce insieme alla sua Claudine, diventando sempre più consapevole di se stessa, Colette decide di porre fine al suo matrimonio e inizia una battaglia per rivendicare la proprietà delle sue opere.