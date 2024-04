Cole e Dylan Sprouse: 'Abbiamo ignorato Matt Damon per non smettere di giocare a World of Warcraft'

Durante la trasmissione Let's Talk Off Camera with Kelly Ripa, l'attore di Riverdale, Cole Sprouse, ha rivelato che lui e suo fratello Dylan hanno avuto l'opportunità di incontrare la star di Bourne Identity sul set del loro show di Disney Channel, Zack e Cody al Grand Hotel, ma lo hanno completamente ignorato.

Friends, Cole Sprouse: "La mia cotta per Jennifer Aniston mi ha reso 'difficile' lavorare con lei"

La locandina di Zack e Cody al Grand Hotel

Le parole dell'attore

"All'epoca io e mio fratello frequentavamo la scuola di set e ci piaceva molto World of Warcraft", ha spiegato Sprouse. "Uno degli assistenti sociali bussa alla porta della scuola del set e dice: 'Oh, ragazzi, non ci crederete mai. Matt Damon sarà qui oggi. I suoi figli amano lo show, quindi sarà qui tra circa 30 minuti', e ricordo che io e Dylan ci siamo girati l'uno verso l'altro e abbiamo detto: 'Ugh. Non posso credere che dobbiamo uscire da World of Warcraft proprio adesso'. Avremo avuto 15 anni".

"Matt Damon bussa alla porta e tutti i membri della troupe sono dietro di lui nel corridoio e lo guardano con stupore", ha ricordato Sprouse. "E non so nemmeno se io e Dylan ci siamo girati dai nostri computer per salutarlo. Eravamo così ridicoli da bambini. Penso che sia entrato e abbia detto: 'Ehi ragazzi. Wow, che piacere conoscervi', e noi: 'Sì, sì. Ehi, amico. Ehi, come va?' e siamo tornati subito a giocare".

Sprouse non è imbarazzato dall'aneddoto perché pensa che parli del suo essere bambino che mantiene un senso di normalità nonostante la sua fama. "Ripenso a quella storia ora, e in realtà mi piace perché, sai, l'intera etica di qualsiasi cosa ci fosse intorno a noi non ci riguardava davvero", ha detto. "Eravamo solo dei ragazzi che giocavano ai videogiochi".

Tuttavia, ammette che probabilmente deve delle scuse a Damon per essere sembrato sprezzante all'epoca. "Sono sicuro che se incontrerò di nuovo Matt Damon, gli dirò semplicemente 'Mi dispiace' e tutto andrà bene", ha ammesso Sprouse.