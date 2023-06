Coldplay a Napoli: Chris Martin canta Pino Daniele ed incanta il pubblico dello Stadio Maradona

Inaspettato tributo dei Coldplay a Napoli e a Pino Daniele, il compianto artista partenopeo. Durante il concerto del 21 giugno 2023, Chris Martin ha eseguito una sorprendente versione di Napule è, accompagnato dal pubblico entusiasta che ha riempito lo stadio Maradona. In questi giorni, il leader della band inglese ha apprezzato appieno la città, facendo passeggiate sull lungomare in compagnia di Dakota Johnson e Moses, il figlio che ha avuto con Gwyneth Paltrow.

I Coldplay sono a Napoli per il Music of the Spheres World Tour, il gruppo suonerà nella città partenopea anche stasera, con un'extra data decisa dopo il sold out del 21 giugno. Chris Martin è salito sul palco del Maradona ed è subito entrato in sintonia con il pubblico che affollava lo stadio: "Gazie mille guagliù, ve vulimme bene. Abbiamo sognato da tanto tempo di cantare a Napoli. Ci siamo allenati per 25 anni. Grazie dal profondo del mio cuore. È un onore suonare nello stadio delle leggende e nella casa dei campioni".

Come spesso succede durante l'esibizione di Everglow, anche a Napoli Chris ha fatto salire un fan sul palco per cantare con lui. "Di dove sei?", ha chiesto Martin. "Di Napoli, forza Napoli", ha replicato il ragazzo comprensibilmente emozionato.

Al di là della sciarpa del Napoli e del saluto in 'dialetto', il vero omaggio di Chris Martin e dei Coldplay alla città partenopea è stata la cover di Napule è, il successo dell'indimenticato Pino Daniele. La scelta del brano è stata particolarmente significativa poiché la canzone ha una forte connessione con la città di Napoli e rappresenta un inno alla sua bellezza e alla sua cultura.

Nei giorni che hanno preceduto il concerto Chris Martin, accompagnato da Dakota Johnson si è goduto la sua permanenza nel capoluogo campano. I due hanno camminato mano nella mano sul lungomare di Mergellina, hanno mangiato la famosa pizza di Sorbillo e sono stati visti anche a Pompei, proprio come due normali turisti.