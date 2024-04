Cold Case: in arrivo il reboot da parte della creatrice Meredith Stiehm

È in arrivo un reboot di Cold Case, lo show andato in onda sulla CBS per sette stagioni dal 2003 al 2010.

Dopo aver riportato in auge CSI - Scena del crimine con CSI: Vegas, la CBS sta cercando di far rivivere un altro crime procedural degli anni 2000 prodotto da Jerry Bruckheimer Television. Secondo quanto riportato da Deadline, il network è in trattative con la Warner Bros. TV per un reboot di Cold Case - Delitti irrisolti, lo show andato in onda sulla CBS per sette stagioni dal 2003 al 2010. Il seguito sarà realizzato dalla creatrice/produttrice esecutiva della serie originale, Meredith Stiehm.

Cold Case: Kathryn Morris e Danny Pino in una scena dell'episodio Dead Heat

I dettagli del reboot

Ambientato 15 anni dopo l'episodio finale della serie originale, il reboot di Cold Case, ancora senza titolo, dovrebbe seguire una nuova squadra di tenaci detective che indagano su casi irrisolti in tutto il sud-ovest. Si tratta di una nuova location, dato che l'originale Cold Case era ambientato a Filadelfia. Questo spostamento permetterebbe alla nuova serie di introdurre un nuovo gruppo di personaggi che si occupano di omicidi irrisolti.

La Steihm sta scrivendo la sceneggiatura. È produttrice esecutiva insieme a Jerry Bruckheimer di JBTV e KristieAnne Reed per WBTV e CBS Studios. I colloqui tra la CBS e la WBTV sono in corso da settimane e le fonti sottolineano che le due parti non sono vicine a un accordo. I rappresentanti del network e degli studios non hanno voluto commentare.

La serie originale segue la detective Lilly Rush (Kathryn Morris) della omicidi del dipartimento di polizia di Filadelfia specializzata in casi irrisolti, che per la maggior parte della serie ha fatto coppia con il detective Scotty Valens (Danny Pino).

Al momento non c'è nessun talento legato al reboot, anche se si dice che Pino abbia avuto conversazioni informali per riprendere il suo personaggio preferito dai fan, il detective Scotty Valens, forse in modo significativo. Morris non è stata contattata per il reboot, ma ne è a conoscenza e potrebbe apparire in qualche ruolo (probabilmente limitato) per fornire ulteriore continuità, avendo condotto la serie originale per sette stagioni.

Il cast principale di Cold Case comprendeva anche John Finn, Jeremy Ratchford, Thom Barry e Tracie Thoms. Prima di procedere con le discussioni sui talenti, la WBTV deve concludere un accordo con la CBS, che, a quanto si dice, ha rappresentato una sfida. Secondo le fonti, i punti critici includono alcuni dei problemi che le due parti hanno affrontato durante le trattative per il rinnovo dell'allora debuttante East New York della WBTV la scorsa primavera, che secondo quanto riferito conteneva una richiesta da parte del network di diritti di streaming aggiuntivi. Dopo mesi di tira e molla, le trattative sono fallite.

Il reboot di Cold Case segnerebbe la prima vendita di una serie drammatica alla CBS da allora, poiché le due parti stanno cercando di trovare un nuovo modello di accordo.