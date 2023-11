Code 8 Parte II: il teaser del sequel del film sci-fi con Stephen e Robbie Amell

Il film Code 8, con star Stephen Amell e Robbie Amell, ha ottenuto il via libera alla produzione di un sequel e ora Netflix ha condiviso il teaser della Parte II della storia, in arrivo nel 2024.

Il progetto è il primo film originale canadese originale realizzato per la piattaforma di streaming e il video regala delle spettacolari sequenze.

Il sequel

Jeff Chan è il regista di Code 8: Parte II, progetto che lo vede coinvolto anche come sceneggiatore in collaborazione con Chris Pare, e con l'aiuto di Sherren Lee e Lesse La Vercombe.

Nel cast ci sono nuovamente Stephen Amell e suo cugino Robbie Amell con un ruolo da protagonisti.

Al centro della trama del sequel ci sarà una teenager che lotta per avere giustizia dopo che degli agenti di polizia corrotti hanno ucciso suo fratello. Dopo essere stata testimone del tentativo di insabbiare quanto accaduto, la giovane è in pericolo e potrà avere l'aiuto di un ex-criminale (Robbie Amell) e del suo partner in crime (Stephen Amell). Insieme, i protagonisti affronteranno la minaccia rappresentata da un sergente molto apprezzato e protetto che userà tutte le armi a sua disposizione per non essere incriminato.

Il mondo sci-fi di Code 8 è ambientato in un futuro distopico in cui il 4% della popolazione è nato con abilità soprannaturali ma deve affrontare discriminazioni e povertà, spesso decidendo quindi di compiere dei crimini.