Cobra Kai 6 Parte 3 ha ora una data di uscita su Netflix, ecco il trailer degli ultimi episodi

Netflix ha condiviso il nuovo trailer degli ultimi episodi della serie Cobra Kai, che saluterà i fan al termine della stagione 6.

Gli spettatori hanno ancora cinque puntate da vedere prima di scoprire in che modo si concluderà il progetto sequel dei film di Karate Kid.

L'ultimo capitolo di Cobra Kai

L'appuntamento per i fan è stato fissato al 13 febbraio, giorno in cui sarà possibile vedere la fine dello show Cobra Kai, creato da Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald.

Il video promozionale condiviso online celebra la lunga storia iniziata con i film di Karate Kid, sottolineando che comunque non sarà la fine della saga.

Nelle foto inedite condivisa online, inoltre, si vedono anche gli ex nemici Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (William Zabka) mentre si allenano insieme a Venice Beach.

Daniel e Johnny si allenano insieme

I giovani pronti a combattere

Cobra Kai 6, Parte 2, la recensione: servirebbe un colpo ad effetto per risollevare il finale

Un momento molto teso del torneo

Una foto del torneo di karate

Una scena dell'ultima stagione

Cosa accadrà nelle ultime puntate della serie

Nella terza parte della stagione sei di Cobra Kai, dopo uno sconvolgente risultato nel Sekai Taikai, Miyagi-Do e Cobra Kai devono fare i conti con il proprio passato mentre affrontano un futuro incerto, non solo dal punto di vista sportivo. Quasi 40 anni dopo gli eventi dell'All Valley Karate Tournament del 1984, tutto ha portato a questa situazione.

Nel cast ci sono Xolo Maridueña, Tanner Buchanan, Mary Mouser, Jacob Bertrand, Peyton List, Dallas Dupree Young, Gianni DeCenzo, Courtney Henggeler, Vanessa Rubio e Thomas Ian Griffith.

Macchio, al termine del suo impegno in Cobra Kai, ha ripreso il ruolo di Daniel in occasione del film Karate Kid: Legends, che lo vede protagonista accanto all'icona delle arti marziali Jackie Chan, mostrando quello che accade a un giovane campione che unirà karate e altre tecniche per dimostrare le sue capacità e affrontare una sfida davvero importante.