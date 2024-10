Cobra Kai 6 Parte 2: il trailer anticipa gli scontri al centro dei nuovi episodi

L'appuntamento per il debutto della Parte 2 della stagione 6 di Cobra Kai è per il 15 novembre, ecco il trailer con scene inedite.

La Parte 2 della stagione 6 della serie Cobra Kai arriverà sugli schermi di Netflix il 15 novembre e online è stato condiviso il trailer.

Nel video si assiste a qualche scena dei combattimenti che affronteranno i protagonisti nelle puntate inedite che sposteranno gli eventi in Spagna.

Cosa accadrà nei nuovi episodi di Cobra Kai

Nel video promozionale condiviso da Netflix, infatti, i giovani al centro della trama e i loro allenatori sono a Barcellona, dove partecipano a un torneo internazionale che si preannuncia particolarmente difficile, mentre non mancano problemi personali e molto altro.

La sinossi ufficiale delle prossime puntate di Cobra Kai, diffusa da Netflix, anticipa: Al Sekai Taikai i membri del Miyagi-Do affrontano nuove sfide e vecchi nemici, mentre si battono per il titolo di campioni del mondo. Riusciranno a restare uniti mentre rivalità interne tornano in superficie?

Il cast e gli autori della serie

Gli interpreti della serie sono Ralph Macchio (Daniel LaRusso), William Zabka (Johnny Lawrence), Martin Kove (John Kreese), Xolo Maridueña (Miguel Diaz), Jacob Bertrand (Hawk), Mary Mouser (Samantha LaRusso), Tanner Buchanan (Robby Keene), Peyton List (Tory), Gianni Decenzo (Demetri), Courtney Henggeler (Amanda LaRusso), Vanessa Rubio (Carmen), Dallas Dupree Young (Kenny), Yuji Okumoto (Chozen), Alicia Hannah-Kim (Sensei Kim Dae-Un), Griffin Santopietro (Anthony), Oona O'Brien (Devon), Lewis Tan (Sensei Wolf), Patrick Luwis (Axel Kovacevic) e Rayna Vallandingham (Zara Malik).

Cobra Kai 6, Parte 1, la recensione: ritmo e umorismo per una stagione in cerca di un villain

Cobra Kai è scritta e prodotta da Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg tramite la loro casa di produzione Counterbalance Entertainment.

Nel team della produzione ci sono anche Will Smith, James Lassiter e Caleeb Pinkett per Westbrook Studios, in collaborazione con Susan Ekins e Sony Pictures Television.

I protagonisti Macchio e Zabka sono coinvolti anche come produttori esecutivi.