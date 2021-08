Cobra Kai 4, la data di uscita svelata da Netflix (VIDEO)

Cobra Kai 4 ha finalmente una data di uscita. Tramite un nuovo video, Netflix ha infatti annunciato che la nuova stagione della serie TV sarà aggiunta nel catalogo streaming nel mese di dicembre, senza specificare in quale settimana.

Netflix ha pubblicato un nuovo video promozionale tramite il quale i fan di Cobra Kai hanno scoperto quanto ancora dovranno aspettare per rivedere in azione i loro beniamini. Non si tratta di una specifica data ma almeno adesso si sa che il rilascio avverrà a dicembre. Se prendiamo in considerazione il venerdì come giorno di uscita degli show più importanti, potremmo escludere quelli con cui coincidono la vigilia di Natale e Capodanno. Risulta improbabile anche un rilascio il 17 dicembre, giorno in cui uscirà la seconda stagione di The Witcher.

Al momento non sono stati svelati molti dettagli sul nuovo lotto di episodi ma il produttore esecutivo e co-creatore della serie, Jon Hurwitz, ha in precedenza detto a ComicBook che l'unione tra Johnny e Daniel nella quarta stagione sarà al centro dell'azione: "Johnny e Daniel hanno interagito tra loro per alcune stagioni. Quindi tutto è possibile con loro due insieme. Sono uniti contro un nemico comune in questo momento. E le loro intenzioni sono tutte positive con quello che vogliono fare, ma vediamo come riusciranno a lavorare insieme questi due ragazzi, con i loro approcci decisamente diversi. Riusciranno ad unire le forze in un modo che sarà produttivo e senza intoppi, o ci saranno ostacoli lungo la strada? Questo è quello che le persone dovranno aspettarsi durante la quarta stagione".

Le riprese della nuova stagione sono terminate tre mesi fa. Un recente teaser ha svelato il ritorno di un villain introdotto nei film di Karate Kid: Terry Silver, interpretato dall'attore Thomas Ian Griffith. Nei film di Karate Kid - Per vincere domani Terry Silver era uno dei co-fondatori di Cobra Kai ed era il proprietario del dojo. Il personaggio che ritornerà in scena in occasione delle puntate inedite della quarta stagione è un caro amico di John Kreese e i due si conoscono dai tempi in cui erano entrambi nell'esercito.