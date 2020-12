Cobra Kai 3: il trailer dei nuovi episodi in arrivo su Netflix

Cobra Kai 3 arriverà su Netflix l'8 gennaio e online è stato condiviso il trailer che svela un'inaspettata collaborazione.

La situazione dei giovani protagonisti è infatti particolarmente complicata e i due ex rivali protagonisti di Karate Kid sembrano pronti a unire le forze per aiutare i giovani, tra riabilitazione in ospedale, allenamenti e lezioni di vita.

La serie Cobra Kai, che ha già ottenuto il rinnovo per una quarta stagione, è stata ideata come sequel dei film di Karate Kid - Per vincere domani e riporta sugli schermi Johnny Lawrence, il personaggio interpretato dall'attore William Zabka, e il suo rivale Daniel LaRusso, ruolo affidato a Ralph Macchio, che ora è un venditore di macchine e ha avuto successo nella vita privata e nel suo lavoro. I due si ritrovano nuovamente a essere rivali mentre insegnano l'arte del karate a una nuova generazione.

Nel cast di Cobra Kai troviamo anche Xolo Mariduena, Tanner Buchanan, Courtney Henggeler, Mary Mouser e la guest star Ed Asner.

