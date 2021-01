Da Bryan Cranston a Mel Brooks e Viola Davis, scopriamo le reazioni sui social delle star di Hollywood alla scomparsa di Cloris Leachman, attrice premio Oscar e mitica interprete di Frau Blucher nel cult Frankenstein Junior.

Nelle scorse ore il mondo del cinema ha salutato per l'ultima volta Cloris Leachman, vincitrice dell'Oscar come miglior attrice non protagonista nel 1972 e vincitrice di ben nove Emmy Awards. Nota soprattutto (ma non solo) per essere stata la deliziosamente nevrotica Phyllis Lindstrom in Mary Tyler Moore e per l'iconico ruolo di Frau Blücher in Frankenstein Junior, Leachman è stata ricordata sui social da numerose star di Hollywood come una donna incredibilmente divertente ed un "genio comico".

Mel Brooks, che l'ha diretta proprio in Frankenstein Junior, ha reso omaggio all'attrice e al suo talento, twittando: "Che notizia triste: Cloris aveva un talento incredibile. Poteva farti ridere o piangere in un batter d'occhio. Era sempre un tale piacere averla sul set. Ogni volta che sentirò un cavallo nitrire penserò per sempre all'indimenticabile Frau Blücher di Cloris. È insostituibile e ci mancherà moltissimo".

Su Instagram si sono invece fatti spazio i tributi di Viola Davis e Bryan Cranston. L'attrice di Barriere ha condiviso un'immagine che ritrae Cloris Leachman sorridente, ed ha scritto: "Ho adorato il tuo lavoro! Lo amavo! Sono cresciuta guardando Phyllis e L'Ultimo spettacolo. La tua costante eccellenza, capacità di trasformarsi e coraggio ci mancherà moltissimo. RIP Cloris Leachman! Buon viaggio". Tra i commenti al post spicca quello di Michelle Pfeiffer che ha scritto "Anche io" ed ha aggiunto un cuore spezzato.

Per quanto riguarda Bryan Cranston, ha voluto ricordare l'attrice con cui ha condiviso il set di Malcolm, la serie tv prodotta tra il 2000 ed il 2006. Cranston ha quindi condiviso un'immagine di sé al fianco di Leachman, scrivendo: "Stasera sono triste per la scomparsa di una leggenda... e di una nonna. Cloris Leachman era Ida, la madre di Lou in Malcolm. Jane e io adoravamo il suo talento ed il suo spirito divertente. Manchi già". Il post è stato commentato anche da Aaron Paul, storica spalla di Cranston in Breaking Bad, il quale ha scritto: "Ho sempre amato quella brillante donna. Sono così triste che se ne sia andata ma anche così dannatamente felice di aver conosciuto la sua genialità".

Non è poi mancato il saluto di Adam Sandler, che ha lavorato diverse volte con Cloris Leachman, come in occasione del film Spanglish. Proprio al film del 2004 risale lo scatto condiviso dall'attore su Twitter, accompagnato dalle seguenti parole: "Cloris Leachman. Una vera leggenda. Una delle più divertenti di tutti i tempi. E una così grande signora. L'ho amata. Ci mancherà terribilmente. Invio di amore a tutti".

Garret Dillahunt, tra i protagonisti di Aiutami Hope!, serie tv in cui Cloris Leachman ha recitato tra il 2010 ed il 2014, ha salutato così la sua compagna di set: "Ho adorato questa vecchia ragazza e mi mancherà. Abbiamo riso MOLTO, spesso semplicemente per uno sguardo. Grazie, Cloris".

Infine, anche l'account ufficiale dell'Academy ha condiviso un tributo a Leachman: "Cloris Leachman era una leggenda della commedia. Da un ruolo rivoluzionario in The Mary Tyler Moore Show ai film di Mel Brooks e al suo ruolo da premio Oscar ne L'Ultimo spettacolo di Peter Bogdanovich, non ha mai perso la sua capacità di scioccarci, deliziarci e sorprenderci. Ci mancherà".

Cloris Leachman è morta per cause naturali mentre si trovava a Encinitas, in California, all'età di 94 anni.