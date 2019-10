Cloak and Dagger: la serie Marvel cancellata dopo due stagioni

La serie Marvel Cloak and Dagger è stata cancellata da Freeform dopo dopo due stagioni. La notizia è stata diffusa cinque mesi dopo la fine della seconda stagione, cinque mesi in cui i fan hanno formulato ipotesi sul futuro dei protagonisti dello show che adesso, scopriamo, non avrà una terza stagione.

Cloak & Dagger: Olivia Holt e Aubrey Joseph in una scena

"Siamo così orgogliosi della serie Marvel Cloak and Dagger e delle storie raccontate ai fan" ha dichiarato il portavoce di Freeform in un comunicati stampa. "Siamo grati all'incredibile talento di Olivia Holt e Aubrey Joseph per aver dato vita a questi personaggi così amati, e allo showrunner Joe Pokaski per la sua visione. Vogliamo ringraziare i nostri partner di Marvel Television per due meravigliose stagioni e speriamo di trovare nuovi progetti comuni in futuro".

La cancellazione di Cloak and Dagger arriva dopo lo sconvolgimento interno in Marvel Television che ha visto l'uscita di scena di Jeph Loeb e la promozione di Kevin Feige a Capo dell'Ufficio Creativo, posizione che gli dà il controllo diretto anche sulla divisione di Marvel Television.

Non sappiamo se la cancellazione di Cloak and Dagger è un risultato diretto di questo cambio al vertice, ma per fortuna il pubblico incontrerà di nuovo i protagonisti della serie nel preannunciato crossover con Runaways.