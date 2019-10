Marvel Television: Jeph Loeb lascia il reparto televisivo

Agents of S.H.I.E.L.D.: i produttori Jeffrey Bell, Jed Whedon, Maurissa Tancharoen, Joss Whedon, Jeph Loeb sul set della serie

Jeph Loeb, produttore esecutivo di Daredevil e Jessica Jones, lascerà il suo incarico come responsabile di Marvel Television entro la fine dell'anno. Lo ha annunciato Variety, ed è una notizia che molti fan sospettavano già, dato che precedentemente era stato reso ufficiale che Kevin Feige, responsabile del ramo cinematografico della Casa delle Idee, sarà ora il supervisore creativo di tutti i reparti del gigante del fumetto, mentre in passato cinema e televisione rispondevano a persone diverse.

Jeph Loeb, che aveva ricevuto l'incarico nel 2010, era una delle principali forze creative dietro il progetto dei Defenders, che ha generato sei serie Marvel per Netflix tra il 2015 e il 2019, ed era anche il produttore esecutivo di Agents of S.H.I.E.L.D. (non è ancora chiaro al momento se rimarrà coinvolto nella settima e ultima stagione, che andrà in onda il prossimo anno).

Jeph Loeb ha esordito nel mondo dell'entertainment come sceneggiatore cinematografico, firmando i copioni di Voglia di vincere e Commando nel 1985. In televisione, prima di passare in pianta stabile alla Marvel, è stato produttore e sceneggiatore di diversi episodi di Smallville e Heroes.

Jeph Loeb è noto anche e soprattutto in campo fumettistico, con una carriera iniziata nel 1991: per la DC Comics è stato lo sceneggiatore regolare di Superman dal 1999 al 2002, ha creato il mensile Superman/Batman e scritto alcune acclamate serie limitate come Batman: The Long Halloween (una delle fonti di ispirazione per Batman Begins) e Batman: Hush, ciclo di dodici numeri, undici dei quali occuparono la prima posizione nella classifica delle vendite. Per la Marvel ha invece firmato storie incentrate su personaggi come Captain America, Daredevil, Spider-Man e Hulk (in quest'ultimo caso fu lui a introdurre la figura di Red Hulk). Per le sue storie di Batman ha vinto quattro volte l'Eisner Award, il massimo riconoscimento nel campo del fumetto americano.