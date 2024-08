Clint Eastwood: ecco quando uscirà al cinema il suo ultimo film Juror No. 2

Dopo un'attesa che ormai si protraeva da parecchi mesi, da quando effettivamente è stata data la notizia della conclusione delle riprese, il nuovo film di Clint Eastwood - intitolato Juror No. 2, ha finalmente una data d'uscita ufficiale.

A tre anni da Cry Macho, Eastwood tornerà nelle sale (solo britanniche per il momento) il 1° novembre prossimo. Questo vuol dire che la pellicola uscirà quasi sicuramente entro l'anno anche negli Stati Uniti, mentre non c'è ancora una data disponibile per l'Italia (ma visti i precedenti potrebbe debuttare in contemporanea oppure essere rinviato ai primi mesi del 2025 per sfruttare la stagione dei premi).

La conferma della data d'uscita potrebbe voler significare che Warner Bros. ha deciso di cambiare i suoi piani in quanto in precedenza era trapelato che lo studio non aveva interesse nel distribuire Juror No. 2 durante la stagione dei premi. Le voci lasciavano intendere che Warner avrebbe puntato tutto su Dune - Parte Due e Joker: Folie à Deux, per non parlare di Furiosa: A Mad Max Saga e Beetlejuice Beetlejuice, quest'ultimo film d'apertura oggi alla Mostra di Venezia.

Cry Macho - Ritorno a casa: Clint Eastwood e Eduardo Minett in in una scena del film

Eastwood ha 94 anni e sarebbe bello se Juror No.2, che viene definito il suo "ultimo film", vedesse presto la luce. L'anno scorso, l'Hollywood Reporter aveva riferito che Eastwood "voleva trovare un ultimo progetto per poter uscire di scena a testa alta". Ha trovato la sceneggiatura di Juror No. 2 e ha detto che era "quello giusto".

Juror No. 2, Clint Eastwood ha terminato la post-produzione del suo ultimo film

Il film è interpretato da Toni Collette, Nicholas Hoult, Kiefer Sutherland e Zoey Deutch. La storia è "ambientata durante un processo per omicidio in cui uno dei giurati si rende lentamente conto di aver ucciso la vittima in un incidente d'auto e prova a salvare l'imputato senza incriminarsi a sua volta".

Voci di corridoio delle ultime settimane sosterrebbero, inoltre, che Eastwood sarebbe già alla ricerca di un nuovo script da trasformare in un film, smentendo le dichiarazioni che vorrebbero Juror No. 2 come suo ultimo lavoro.