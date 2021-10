Clint Eastwood vince una causa da 6 milioni contro un'azienda colpevole di aver usato il suo nome

Clint Eastwood ha vinto una causa da 6,1 milioni di dollari dopo aver citato in giudizio un'azienda lituana che vende CBD, un estratto benefico dalla marijuana, per aver usato falsamente il suo nome e la sua immagine al fine di promuovere impropriamente i loro prodotti.

Il giudice della California R. Gary Klausner ha emesso una sentenza in contumacia contro Mediatonas UAB dopo che il venditore di CBD lituano non ha risposto a una citazione dello scorso marzo. Eastwood, 91 anni, e Garrapata, la società che possiede i diritti sulla sua immagine, hanno ricevuto 6 milioni di dollari di danni, 95.000 dollari per coprire le spese legali e un'ingiunzione permanente, nei confronti dell'azienda lituana, per quanto concerne l'uso futuro del suo nome o della sua immagine.

Nel luglio dello scorso anno l'attore statunitense aveva intentato due cause legali per ottenere milioni di dollari di danni da diversi produttori e rivenditori di CBD. Eastwood ha affermato in una delle cause legali che più aziende di CBD hanno utilizzato il suo nome, delle sue foto e degli articoli fraudolenti, attribuendogli delle citazioni false al fine di promuovere e vendere prodotti a base di cannabidiolo.

"In verità il signor Eastwood non ha alcun legame di alcun tipo con nessuna azienda che vende CBD e non ha mai rilasciato un'intervista in proposito", ha affermato il suo legale nella causa intentata presso la corte federale di Los Angeles nel luglio 2020. "Il signor Eastwood ritiene responsabili le persone e le entità che hanno erroneamente elaborato questo schema, diffuso dichiarazioni false e dannose su di lui e tratto profitto illegalmente dal suo nome e dalla sua immagine."