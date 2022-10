Clint Eastwood, l'ultimo progetto rifiutato dalla Warner Bros. Discovery

Numerosi sono stati i cambiamenti apportati da David Zaslav da quando è diventato nuovo CEO di Warner Bros. Discovery. Secondo quanto riportato da Worldofreel, i contenuti originali di HBO Max sono stati ridotti, Batgirl è stato accantonato e, adesso, anche il legame con Clint Eastwood, che dura da circa 50 anni, sembra essere giunto al punto di rottura.

Già precedentemente, David Zaslav, aveva espresso il suo punto di vista in merito a Cry Macho - Ritorno a casa. Il CEO aveva dichiarato, in seguito agli incassi ottenuti al botteghino della pellicola, che, nonostante il legame duraturo, "la Warner non doveva alcun favore a Clint".

Cry Macho - Ritorno a casa: Clint Eastwood in un momento del film

Ora, riporta il sito World of Reel, una fonte avrebbe riferito che Clint Eastwood avrebbe proposto un nuovo film alla Warner Bros. Film che sarebbe stato rifiutato.

Clint Eastwood realizza film con la Warner da oltre 50 anni. È stata una delle amicizie regista/studio più affidabili e durature del settore. David Zaslav è pronto ad interrompere questo rapporto con l'attore e regista?