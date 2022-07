Clerks III: il trailer dell'atteso sequel di Kevin Smith

Clerks III ha ora un trailer che regala le prime sequenze dell'atteso sequel diretto da Kevin Smith, in arrivo nelle sale americane a partire dal 4 settembre.

Nel video si vede Randal sfiorare la morte, situazione che lo porta insieme agli amici a entrare in azione per realizzare un proprio sogno.

La sceneggiatura di Clerks III è stata ideata da Kevin Smith ispirandosi all'attacco di cuore che ha affrontato nella vita reale.

Nel lungometraggio Randal (Jeff Anderson) ha un problema di salute simile e questo lo spinge a coinvolgere Dante (Brian O'Halloran) e i suoi amici a realizzare un film su cosa vuole dire lavorare in un negozio come il loro e trascorrere il tempo come Jay e Silent Bob.

Il film sarà distribuito nelle sale americane grazie alla collaborazione tra Lionsgate e Fathom Events con proiezioni speciali che prevedono anche dei video dietro le quinte e contenuti esclusivi con interventi del cast.

Il regista, sceneggiatore, produttore e star del film tornerà a realizzare un nuovo capitolo del franchise a 16 anni di distanza da Clerks II, e a 28 dal primo film, Clerks - Commessi.

Nella pellicola vedremo, oltre a Smith, anche Rosario Dawson, Jason Mewes, Brian O'Halloran, Jeff Anderson, Marilyn Ghigliotti, Austin Zajur e Trevor Fehrman.