Clerks III: le riprese inizieranno ad agosto nel New Jersey, svelati cast e trama

Clerks III sta per essere realizzato: le riprese inizieranno nel mese di agosto nel New Jersey e Lionsgate ha ottenuto i diritti mondiali dell'atteso sequel di Kevin Smith.

La produzione ha annunciato inoltre il cast e rivelato i primi dettagli della trama del film, svelando i ritorni sul grande schermo.

Kevin Smith firmerà la sceneggiatura e la regia di Clerks III e nel cast ci saranno nuovamente Jeff Anderson nella parte di Randal, Brian O'Halloran che sarà Dante, Jay Mewes nel ruolo di Jay, Smith che sarà Silent Bob, Rosario Dawson interpreterà Becky.

Nel film, dopo un attacco di cuore, Randal coinvolge Dante, Elias, Jay e Silent Bob nel tentativo di realizzare un film dedicato alla sua vita nel negozio che ha dato il via a tutto.

Smith ha dichiarato: "C'è un detto taoista che sostiene più o meno 'Per essere grandi bisogna andare avanti. Andare avanti è andare lontano. Andare lontano è tornare'. Grazie a Lionsgate abbiamo l'occasione di tornare dove tutto è iniziato con quasi tutto il cast che ha dato il via a tutto! E per la prima volta da quando nel 1993 abbiamo girato per la prima volta un film, stiamo girando l'intero film in New Jersey, come tributo al fascino duraturo del cinema e dell'intraprendenza e della follia dei suoi narratori. Anni fa, Dante e Randal mi hanno reso un filmmaker e ora è arrivato il momento di ricambiare il favore!".

Eda Kowan di Lionsgate ha annunciato: "I film di Clerks sono tra i preferiti del pubblico e molti dei film di Kevin come Dogma, Red State e Jay and Silent Bad Reboot sono un'amata parte del nostro catalogo che continuano a deliziare i fedeli fan di Kevin. Siamo elettrizzati nel presentare il prossimo capitolo della saga di Clerks agli spettatori di tutto il mondo".

Smith negli ultimi mesi è stato impegnato inoltre nella produzione della serie animata Masters of the Universe: Revelation che debutterà il 23 luglio su Netflix.