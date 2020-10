Cleopatra: Gal Gadot come Elizabeth Taylor in un nuovo video deepfake

Dopo l'annuncio che ha confermato Gal Gadot come la nuova Cleopatra, un nuovo video deepfake mostra come sarebbe l'attrice al posto dell'iconica Elizabeth Taylor.

Un nuovo video deepfake diffuso su Youtube ha mostrato come sarebbe Gal Gadot nel ruolo di Cleopatra, sostituendola alla star iconica Elizabeth Taylor, che nel 1964 affascinò tutti con la sua interpretazione della Regina d'Egitto.

Il canale YouTube chiamato Reface, specializzato in video che utilizzano la tecnologia deepfake, ha infatti diffuso questo nuovo video in cui vediamo la bella Gal Gadot, che presto sarà Cleopatra in una nuova produzione, al posto di Elizabeth Taylor e il risultato non è per niente male.

Da questo video si può notare come Gal Gadot abbia una leggera somiglianza con Elizabeth Taylor, un dettaglio che non è stato notato fino ad ora. La seconda cosa che poi salta all'occiho è che l'attrice ha una presenza molto regale, qualità che può permetterle di brillare nel ruolo che le è stato assegnato, nonostante abbia già ricevuto molte critiche dai più.

Dopo l'annuncio del nuovo film su Cleopatra, diretto da Patti Jenkins e con protagonista Gal Gadot, è nata una polemica da parte di alcuni critici cinematografici sulla scelta dell'attrice, solo perché è di origine israeliana e ne è nata anche una discussione sulla questione se Cleopatra era bianca o nera. Secondo la giornalista Sameera Khan, Gal Gadot non sarebbe adatta al ruolo ma sarebbe stato meglio scegliere un'attrice araba. C'è però chi ha difeso la scelta della Paramount, soprattutto perché al momento Gal Gadot è una delle attrici più in vista ad Hollywood nonché una delle più richieste.