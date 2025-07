Clayface: Naomi Ackie possibile protagonista del film horror DC diretto da James Watkins

Secondo fonti vicine alla produzione, Naomi Ackie - attrice nota per Mickey 17, Sorry, Baby e I Wanna Dance With Somebody - sarebbe in cima alla lista dei candidati per il ruolo femminile principale in Clayface, il nuovo progetto horror targato DC Studios.

Al momento le trattative sono nelle fasi iniziali, ma se l'accordo dovesse concretizzarsi, Ackie reciterà accanto a Tom Rhys Harries (White Lines), già accostato al film da tempo.

Le riprese e il team creativo dietro il progetto

La regia è affidata a James Watkins, autore britannico con esperienza nel genere, mentre le riprese si svolgeranno nei celebri studi Leavesden della Warner Bros., nel Regno Unito. Alla produzione ci saranno Peter Safran e James Gunn, attuali co-presidenti dei DC Studios, affiancati da Matt Reeves, regista di The Batman, Lynn Harris e la produttrice esecutiva Chantal Nong. La sceneggiatura è basata su una prima stesura firmata da Mike Flanagan (Hill House, Doctor Sleep), successivamente rielaborata da Hossein Amini.

Clayface in un'immagine

Clayface è uno degli antagonisti più longevi e versatili dell'universo di Batman. La sua prima apparizione risale a Detective Comics #40 (1940), dove viene introdotto come un attore caduto in disgrazia che assume l'identità di un mostro da lui interpretato sul grande schermo. Capace di mutare forma grazie al suo corpo argilloso, il personaggio è stato rielaborato nel tempo attraverso fumetti, serie animate, videogiochi e adattamenti cinematografici.

Il coinvolgimento di Ackie arriva in un momento strategico per i DC Studios. Dopo l'uscita di Superman - che ha superato i 400 milioni di dollari al box office globale - e in attesa del ritorno di Peacemaker con la seconda stagione in anteprima al San Diego Comic-Con, Clayface rappresenta una scommessa interessante: un film a tinte horror che espande l'universo narrativo del Cavaliere Oscuro in una direzione autoriale e cupa.

Naomi Ackie: da Whitney Houston alla DC

Attrice londinese tra le più promettenti della sua generazione, Naomi Ackie ha già dimostrato grande versatilità: ha interpretato Whitney Houston nel biopic I Wanna Dance With Somebody, ha recitato in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, nella serie Netflix Master of None, e ha recentemente lavorato con Bong Joon-ho in Mickey 17. In sala è ora protagonista di Sorry, Baby, debutto alla regia di Eva Victor per A24. Ackie è rappresentata da CAA, Hamilton Hodell, Range Media e Peikoff Mahan.

Whitney - Una voce diventata leggenda: Naomi Ackie in un'immagine

DC Studios non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sul casting. Restiamo in attesa di conferme o smentite da parte dello studio nelle prossime settimane.