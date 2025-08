Max Minghella, da The Handmaid's Tale a Clayface: l'attore in lizza per un ruolo chiave nell'horror DC?

La star della serie con protagonista Elisabeth Moss potrebbe essere uno dei prescelti per il nuovo progetto del cinecomic per il grande schermo.

Max Minghella, conosciuto principalmente per i ruoli in The Handmaid's Tale e The Social Network, sarebbe uno dei nomi in lizza per interpretare un ruolo nel prossimo cinecomic DC Clayface.

Dopo la notizia del possibile ingaggio di Naomi Ackie in un ruolo chiave del film, ora anche il nome di Max Minghella è iniziato a circolare sui media tra i rumor per il casting del film.

Max Minghella tra i protagonisti di Clayface?

Secondo le ultime indiscrezioni, Minghella interpreterebbe un personaggio di nome John, detective e fidanzato con Caitlin Bates, nonché sospettoso sulla presunta relazione della futura moglie con Matt Hagen/Clayface.

Max Minghella e Armie Hammer in una scena di The Social Network

Naomi Ackie dovrebbe interpretare proprio Caitlin mentre Tom Rhys Harries sarebbe stato scelto per il ruolo di Matt Hagen. Al momento, il coinvolgimento di Max Minghella rimane solo una voce ma l'attendibilità della fonte, il Nexus Point News, potrebbe far propendere per questa decisione della produzione.

La storia di Clayface scritta da Mike Flanagan

Clayface dovrebbe raccontare le vicende di un attore emergente il cui volto viene sfigurato da un gangster e come ultima risorsa si rivolge ad una scienziata di nome Elizabeth Holmes per un aiuto. Inizialmente, l'esperimento funziona ma qualcosa non sembra essere andato per il meglio.

La trama di Clayface è stata scritta da una penna molto ambita del genere horror negli ultimi anni, Mike Flanagan (Doctor Sleep, Hill House) e la regia è stata affidata a James Watkins, con James Gunn e Peter Safran come produttori esecutivi a capo del DC Universe, il nuovo universo DC inaugurato al cinema nelle scorse settimane con Superman, interpretato da David Corenswet e Rachel Brosnahan. Anche Matt Reeves, regista di The Batman, parteciperà al progetto di Clayface, figurando tra i produttori del film.