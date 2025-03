Prima di Mickey 17, il debutto crudele di Naomi Ackie in questo dramma in costume al fianco di Florence Pugh

Una delle grandi protagoniste dell'ultimo film di Bong Joon-ho, Mickey 17, è l'attrice britannica Naomi Ackie, che ultimamente ha brillato in diversi progetti come Blink Twice e I Wanna Dance With Somebody.

Il talento di Ackie è stato notato per la prima volta nel film che ha decretato il suo debutto sul grande schermo, Lady Macbeth, al fianco di un'altra star in ascesa Florence Pugh.

Il racconto di Lady Macbeth con Naomi Ackie

La trama di Lady Macbeth è quella di Katherine (Florence Pugh), appena destinata ad un matrimonio senza sentimento con Alexander (Paul Hilton), e viene spesso lasciata da sola nella sua casa, sotto stretta sorveglianza del suocero Boris (Christopher Fairbank).

Intrappolata in una situazione che non ha scelto e umiliata costantemente dal marito e dal suocero, Katherine può contare solo su Anna (Naomi Ackie), la domestica che si prende cura di lei, e Sebastian (Cosmo Jarvis), un operaio che cattura la sua attenzione e il suo affetto.

Primo piano di Florence Pugh in Lady Macbeth

Nonostante il film sia un saggio del talento di Florence Pugh, Naomi Ackie riesce ad imporsi come uno dei personaggi più importanti del film.

L'importanza di Anna nella trama di Lady Macbeth

Il personaggio di Naomi Ackie in Lady Macbeth è piuttosto complesso, perché Anna è intrappolata in una posizione dalla quale non può fuggire: è l'unica donna nera in un ruolo di servitù per ricchi aristocratici bianchi, e non ha alcuna possibilità di reagire alle vessazioni razziste alle quali è sottoposta.

Florence Pugh, Cosmo Jarvis e Naomi Ackie

Naomi Ackie riesce a trasmettere perfettamente il terrore vissuto costantemente dal suo personaggio alternata alla calma e alla compostezza che Anna deve mantenere davanti ai suoi padroni. L'unico momento in cui si lascia completamente andare è quando piange silenziosamente a letto dopo una morte improvvisa in famiglia. È il suo primo film ma Naomi Ackie offre un'interpretazione straordinaria che ha conquistato critica e pubblico.