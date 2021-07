Claudio Bisio: "Sì al Green Pass al cinema e ovunque, chi non lo vuole stia a casa"

Claudio Bisio, intervistato da un giornalista di AdnKronos durante l'ultima giornata del Filming Italy Sardegna Festival in corso al Forte Village di Santa Margherita di Pula, ha detto la sua a proposito del Green Pass, del Covid-19 e dei vaccini.

"Il green pass per entrare nelle sale cinematografiche? Ma certo, sono super favorevole, non solo al cinema ma ovunque, teatri, discoteche, ospedali. Dobbiamo metterci in testa che si può ricominciare a vivere solo così. Chi non lo vuole sta a casa sua, mi dispiace, ma non c'è Salvini che tenga" Ha spiegato l'attore.

"E' un fatto sociale" Ha continuato Bisio. "I dottori, gli insegnanti, chiunque stia a contatto col pubblico deve farlo, altrimenti non ne usciamo più. Il green pass e necessario: ognuno è libero di non farlo, ma se non lo vuole sta a casa e non va al cinema o in discoteca o a teatro o dovunque sia richiesto".

Bisio, che ha sconfitto il virus qualche mese fa, d'altro canto ha affermato di non prendere alla leggera neanche il vaccino: "Sia chiaro, non sono felice di fare il vaccino, non nascondiamoci il fatto che non sappiamo nulla su quali siano i rischi soprattutto a lungo termine, se tocca il Dna, lo scopriremo forse fra vent'anni, ma la realtà è che non c'è alternativa".