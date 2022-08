Claudio Amendola e Francesca Neri si separano? Lui avrebbe già traslocato

Sembra che anche il matrimonio tra Claudio Amendola e Francesca Neri sia finito: i due attori si sarebbero separati, secondo le indiscrezioni, pubblicate dal settimanale Diva e Donna. I due, legati dal 1988, vivrebbero in due appartamenti separati dopo il trasloco di Amendola.

Le coppie storiche dello spettacolo italiano sembra che non stiano resistendo a questa calda estate del 2022, dopo la fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, ora sembra essere crollata una delle coppie più amate del cinema italiano, ci riferiamo, ovviamente, a Claudio Amendola e Francesca Neri.

L'indiscrezione è riportata dal magazine Diva e Donna che sostiene che la notizia stia circolando insistentemente nei salotti romani. Il settimanale afferma che Claudio abbia lasciato l'appartamento in cui vivono da anni. I due attori sono legati sentimentalmente dal 1998, si sono sposati l'11 dicembre 2010 a New York e nel 1999 hanno avuto un figlio, Rocco. Quest'ultimo, alcuni giorni fa, è stato visto a cena in un ristorante della capitale solo con il padre Claudio.

La notizia non è stata confermata dai due artisti, nel 2016 la Neri ha lasciato il cinema per una cistite interstiziale, intervistata a verissimo, l'attrice aveva detto "non era scontato che Claudio mi stesse vicino, vedevo la sua difficoltà e anche la sua impotenza. Ho pensato fosse giusto allontanarmi, ma per il loro bene. Non ero nella condizione fisica di andarmene, ci ho provato. A tratti aspettavo che andasse via lui, però non ha mollato. Lui mi ritrova sempre, come io faccio con lui" e poi "Il dolore può allontanare ha rischiato di dividerci, quante coppie sono saltate divise da grandi dolori. Ma superarli insieme, scegliendosi di nuovo, fa ritrovare".

Sempre a Verissimo, Claudio aveva parlato, per la prima volta, della malattia della moglie "Francesca ha una malattia, un dolore fisico enorme, non ha una malattia chiara, ma ha una difficoltà nel vivere le sue giornate. Anche nella malattia, cerca la forza per stare bene. Ne ha parlato nel suo libro che presenterà presto. L'ho letto e ho pianto tanto. Ha grande intelligenza e coraggio. Il racconto che fa dei suoi ultimi anni di vita è coraggioso".