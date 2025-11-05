Claudia Gerini: "La Ruota della Fortuna è una tv vecchia, basta con la ragazza a girare la lettera”

Le parole di Claudia Gerini su uno degli show più iconici della televisione italiana hanno acceso il dibattito. L'attrice romana, durante una recente intervista, ospite del podcast Tintoria di Daniele Tinti e Stefano Rapone, ha espresso la sua opinione su un aspetto storico de La Ruota della Fortuna, il programma tornato in onda su Canale 5 con Gerry Scotti e Samira Lui.

"Una figura anacronistica": la riflessione di Claudia Gerini

Secondo l'attrice, la figura della valletta - un tempo simbolo della televisione "classica" - oggi rappresenterebbe un retaggio di un'epoca ormai superata. "Io ancora accendo e vedo una tv vecchia dove la ragazza va a girare la letterina tutta nuda. Ancora oggi vedo, e sono passati cento anni, il presentatore e la bella ragazza che va a girare la lettera. Secondo me è una cosa anacronistica, non si può più guardare 'sta cosa", ha dichiarato con tono deciso.

L'attrice ha poi aggiunto una riflessione più ampia sulla rappresentazione in tv, auspicando un rinnovamento dei ruoli: "E uno dice: 'E chi ci metto a girare la lettera?' E mettici un ragazzo, perché non ci può stare un ragazzo? O magari anche tutti e due, ma vestiti normali. Ma questa è una polemica che annoia mortalmente."

Samira Lui a La ruota della fortuna

Un commento che ha diviso il pubblico: da un lato chi condivide la visione di Gerini, dall'altro chi difende la tradizione e l'eleganza del format, oggi reinterpretato da Samira Lui, ex gieffina e modella che affianca Scotti. Durante la stessa intervista, la Gerini ha ricordato anche i suoi esordi a Non è la Rai, sottolineando come per lei quell'esperienza sia stata un importante momento di formazione: "Io quando ho fatto Non è la Rai avevo già 18 anni, ero una vecchia. L'ho fatto per esperienza, perché era una sorta di accademia: lavoravamo, ballavamo, cantavamo".

"L'ho fatto però solo per cinque mesi perché avevo già fatto cinema e volevo continuare a farlo. All'epoca chi faceva televisione non poteva fare cinema, al cinema non ci andava chi puzzava di televisione. E così sono andata via, ma è stata un'esperienza bellissima e mi sono divertita."