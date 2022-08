Claudia Cardinale smentisce i rumors: "non sono ricoverata, sto con i miei figli"

Claudia Cardinale ha smentito il ricovero forzato in una casa di riposo: l'attrice è in campagna in compagnia dei suoi figli.

Claudia Cardinale ha smentito di essere stata ricoverata in una casa di riposo contro la sua volontà: l'attrice è stata raggiunta dall'ANSA che ha raccolto la sua versione dei fatti, l'artista italiana è in campagna con i figli e, fortunatamente, sta bene.

Sospiro di sollievo per gli amanti del cinema, Claudia Cardinale, nonostante i rumors diffusi da Dagospia, non si trova in una casa di riposo francese, ricoverata contro la sua volontà. L'attrice ha affidato all'ANSA la sua smentita.

"Sono in piena salute" ha detto la protagonista de La ragazza di Bube, aggiungendo che "si trova attualmente in una casa di campagna vicino a Parigi in compagnia dei suoi figli". Claudia Cardinale, 84 anni, a dispetto delle indiscrezioni, ci tiene a far sapere che in questo momento è felice "Sto accanto alla mia famiglia e sono in piena salute". Attraverso l'ANSA l'artista saluta gli italiani a cui augura "una felice estate a tutti".

Dagospia aveva ripreso le confessioni di "un'amica di vecchia data dell'attrice" che sosteneva che Claudia "sarebbe ricoverata, non secondo la sua volontà, in una casa di riposo nella provincia francese". Indiscrezione, come abbiamo visto, smentita dall'attrice.

I rumors sullo stato di salute dell'artista sono stati amplificati dalla lunga assenza in pubblico di Claudia Cardinale. L'ultima sua apparizione, infatti, risale al 30 maggio di quest'anno, quando era volata a Tunisi per partecipare all'inaugurazione di una strada a lei intitolata nella città che l'ha vista nascere e dove campeggia un murale con un suo ritratto. L'attrice, che ha avuto il suo primo ruolo nel film I soliti ignoti di Mario Monicelli nel 1958, quel giorno disse: "Mi sento ancora un po' tunisina, per questo sono molto onorata perché è qui che sono nata e dove ho trascorso la mia infanzia".