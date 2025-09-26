Claudia Cardinale, funerali a Parigi e Nemours: la figlia Claudia Squitieri: "La memoria di mamma è di tutti"

La famiglia ha annunciato che saranno organizzate due cerimonie in luoghi diversi per ricordare l'attrice e star del cinema italiano e internazionale.

L'ultimo saluto a Claudia Cardinale si svolgerà in due luoghi distinti in Francia, come annunciato dalla famiglia dell'attrice, scomparsa a Nemours il 23 settembre.

La figlia Claudia Squitieri ha informato pubblicamente che le cerimonie funebri saranno due e si svolgeranno in due luoghi molto cari all'attrice italiana.

I funerali di Claudia Cardinale in Francia

La prima cerimonia funebre religiosa si svolgerà martedì 30 settembre alle ore 14.30 a Parigi, nella chiesa di Saint-Roch, in rue Saint-Honoré nel primo arrondissement.

Claudia Cardinale in una foto sul set

La seconda funzione religiosa si terrà il giorno successivo, mercoledì 1° ottobre alle ore 15.00 a Nemours, sua ultima dimora, nella chiesa di Saint-Jean-Baptiste: "Martedì a Parigi, alla Chiesa degli artisti di San Rocco, ci sarà una celebrazione, e poi ci tenevamo a farne una anche qui, a Nemours, perché mamma è stata qui e per permettere alle persone di venirla a salutare" ha spiegato Claudia Squitieri ospite di Storie Italiane "Mi fa piacere vedere questi fiori fuori al cancello perché mamma li riceveva anche prima, non sapeva più dove metterli".

Claudia Squitieri ricorda la madre Claudia Cardinale

Davanti alle telecamere, la figlia dell'attrice ha ricordato sua madre, intrecciando il ricordo personale a quello collettivo: "Ha sempre provocato rispetto, stima e affetto nelle persone: la gente percepiva la sua semplicità e il suo modo di essere al mondo e lo restituiva. Si è spenta a casa sua: non eravamo proprio lì nel momento del suo andare, ma le siamo stati vicini fino a poche ore prima. Se n'è andata in modo lieve e dolce" ha raccontato.

Claudia Squitieri ha condiviso il ricordo di Claudia Cardinale con tutte le persone che le hanno voluto bene: "La memoria di mamma appartiene anche a tutti quelli che l'hanno amata e seguita da ogni parte del mondo. È una memoria condivisa, siamo tutti un po' insieme. Il 10 ottobre ci sarà alla Quadriennale di Roma un'opera con la sua voce e sarà un grande momento per celebrarla" ha concluso Squitieri.