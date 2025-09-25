Franco Nero ricorda Claudia Cardinale: "Ci dissero che eravamo più belli di Loren e Mastroianni"

La star di Django ha ricordato la collega e gli anni trascorsi al fianco dell'attrice, che ha definito la 'compagna di lavoro perfetta'.

Franco Nero è stato intervistato dal Corriere della Sera e ha parlato dell'amicizia condivisa con Claudia Cardinale, scomparsa due giorni fa a Nemours, in Francia.

L'attore di Django recitò al fianco di Cardinale per la prima volta nel 1967, sul set de Il giorno della civetta di Damiano Damiani e l'ha ricordata con parole molto affettuose.

Franco Nero ricorda Claudia Cardinale

L'attore ha definito la collega come 'la compagna di lavoro perfetta' per la sua professionalità e la sua umiltà. Insieme girarono cinque film, da Il giorno della civetta nel 1967.

Claudia Cardinale sul set di Otto e mezzo

Nell'intervista, Franco Nero ha ricordato i vari amori di Cardinale, dal produttore Franco Cristaldi al regista Pasquale Squitieri: "Cristaldi, che al cinema era una potenza, quando cominciò la storia tra Claudia e Pasquale, mise i bastoni fra le ruote a Claudia. Era in un momento di difficoltà. Mi pregò di farla lavorare. Così chiesi a Peter Zinner e alla produzione se potevano darle un ruolo. Cosa che avvenne".

Più belli di Sophia Loren e Marcello Mastroianni

Nel mondo del cinema italiano spicca da sempre una coppia di star, per bellezza e talento: Sophia Loren e Marcello Mastroianni. Per qualcuno, Franco Nero e Claudia Cardinale erano ancora più belli, come ha raccontato lo stesso Nero durante l'intervista al Corriere della Sera.

"Lo scorso anno al Festival di San Sebastián mi hanno detto che eravamo più belli Claudia ed io. Come la ricordo? Come uno spirito libero e selvaggio" ha concluso Nero.

Nell'intervista, l'attore ricorda anche la prima volta che vide Cardinale, sul set de Il giorno della civetta: "Eravamo in un piccolo paese fuori Palermo, Partinico. Improvvisamente sbucarono due occhi di brace: Claudia. I suoi primi piani erano eccezionali". Claudia Cardinale e Franco Nero recitarono insieme anche in I guappi, del 1974, diretti da Pasquale Squitieri e Father nel 2011.