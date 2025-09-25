Franco Nero ricorda Claudia Cardinale: "Ci dissero che eravamo più belli di Loren e Mastroianni"

La star di Django ha ricordato la collega e gli anni trascorsi al fianco dell'attrice, che ha definito la 'compagna di lavoro perfetta'.

Franco Nero in una scena di Mario il mago
NOTIZIA di 25/09/2025

Franco Nero è stato intervistato dal Corriere della Sera e ha parlato dell'amicizia condivisa con Claudia Cardinale, scomparsa due giorni fa a Nemours, in Francia.

L'attore di Django recitò al fianco di Cardinale per la prima volta nel 1967, sul set de Il giorno della civetta di Damiano Damiani e l'ha ricordata con parole molto affettuose.

Franco Nero ricorda Claudia Cardinale

L'attore ha definito la collega come 'la compagna di lavoro perfetta' per la sua professionalità e la sua umiltà. Insieme girarono cinque film, da Il giorno della civetta nel 1967.

Claudia Cardinale dul set di Otto e mezzo
Claudia Cardinale sul set di Otto e mezzo

Nell'intervista, Franco Nero ha ricordato i vari amori di Cardinale, dal produttore Franco Cristaldi al regista Pasquale Squitieri: "Cristaldi, che al cinema era una potenza, quando cominciò la storia tra Claudia e Pasquale, mise i bastoni fra le ruote a Claudia. Era in un momento di difficoltà. Mi pregò di farla lavorare. Così chiesi a Peter Zinner e alla produzione se potevano darle un ruolo. Cosa che avvenne".

Più belli di Sophia Loren e Marcello Mastroianni

Nel mondo del cinema italiano spicca da sempre una coppia di star, per bellezza e talento: Sophia Loren e Marcello Mastroianni. Per qualcuno, Franco Nero e Claudia Cardinale erano ancora più belli, come ha raccontato lo stesso Nero durante l'intervista al Corriere della Sera.

Addio a Claudia Cardinale: l'icona de Il Gattopardo, 8½ e C'era una volta il West è morta a 87 anni Addio a Claudia Cardinale: l'icona de Il Gattopardo, 8½ e C'era una volta il West è morta a 87 anni

"Lo scorso anno al Festival di San Sebastián mi hanno detto che eravamo più belli Claudia ed io. Come la ricordo? Come uno spirito libero e selvaggio" ha concluso Nero.

Nell'intervista, l'attore ricorda anche la prima volta che vide Cardinale, sul set de Il giorno della civetta: "Eravamo in un piccolo paese fuori Palermo, Partinico. Improvvisamente sbucarono due occhi di brace: Claudia. I suoi primi piani erano eccezionali". Claudia Cardinale e Franco Nero recitarono insieme anche in I guappi, del 1974, diretti da Pasquale Squitieri e Father nel 2011.