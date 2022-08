Claudia Cardinale ricoverata in una casa di riposo contro la sua volontà?

Claudia Cardinale sarebbe stata ricoverata in una casa di riposo francese contro la sua volontà: l'indiscrezione choc è stata lanciata da Dagospia. Il portale sostiene che l'attrice italiana, 84 anni, a differenza di quello che tutti pensavano, non si trovi nel suo appartamento di Parigi.

Claudia Cardinale: ritratto allo specchio

Momenti di apprensione per i fan di Claudia Cardinale e per tutti coloro che amano la grande artista italiana, l'indiscrezione lanciata da Dagospia è di quelle che fanno accapponare la pelle: la vincitrice del David di Donatello alla carriera del 1997 in questo momento "sarebbe ricoverata, non secondo la sua volontà, in una casa di riposo nella provincia francese", si legge sul portale di Roberto D'Agostino che riporta quanto riferito da un'amica della protagonista de Il Gattopardo.

I fan più attenti dell'attrice hanno notato che Claudia da qualche tempo è sparita dai social, l'ultimo post risale addirittura allo scorso 26 aprile, quel giorno la Cardinale ha pubblicato una foto tratta dal film La ragazza con la valigia, nello scatto al suo fianco c'è Jaques Perrin, attore scomparso il 21 aprile 2022, nella caption si legge "Silence".

Una didascalia che è stata quasi una premonizione, da quel giorno, infatti, attorno a Claudia Cardinale è sceso il silenzio, almeno sui social. La sua ultima uscita pubblica sarebbe stata all'inaugurazione della strada che porta il suo nome a Tunisi, la città che le ha dato i natali. Quel 30 maggio Claudia si è era detta onorata che la capitale, dove aveva passato la sua infanzia, le avesse dedicato una strada nel quartiere portuale de La Goulette.