Clark Gregg: incidente d'auto per la star Marvel, la foto è impressionante

Noto per aver interpretato l'agente Phil Coulson nel Marvel Cinematic Universe, Clark Gregg è uscito illeso da un incidente automobilistico a bordo della sua Tesla insieme al suo cagnolino.

Proprio ieri, l'attore ha condiviso su Twitter la fotografia della sua auto mal ridotta in seguito a un incidente da cui lui è uscito miracolosamente illeso. Clark Gregg ha scritto: "La settimana scorsa un'auto in arrivo sulla carreggiata opposta ha colpito un masso e ha urtato contro la mia amata Tesla del 2013, Edith. Io e il mio cucciolo, Lucy, ne siamo usciti relativamente illesi grazie agli airbag, alla scienza e a una notevole dose di fortuna".

Clark Gregg non è l'unico attore coinvolto in un incidente d'auto questa settimana. Anche Arnold Schwarzenegger è stato coinvolto in un brutto incidente stradale. L'incidente ha visto il suo SUV ribaltarsi contro un altro veicolo sul Sunset Boulevard, secondo quanto riportato da TMZ. Le foto mostrano il SUV nero Yukon di Schwarzenegger incastrato tra una Prius rossa e una Porsche Cayenne bianca. I rapporti suggeriscono che il conducente della Prius è rimasto gravemente ferito dopo che la Yukon si è ribaltata e si è scontrata con essa.

Gli airbag del veicolo di Schwarzenegger, però, si sono aperti e hanno salvato la vita all'attore. L'autista della Prius, invece, perdeva sangue dalla testa ed è stata portata in ospedale. A quanto pare, Schwarzenegger ha continuato ad accertarsi delle condizioni di salute della donna. L'incidente è avvenuto a circa un miglio dalla residenza di Schwarzenegger.

Clark Gregg ha rivelato lo scorso anno di essere disposto a tornare nei panni di Coulson: "Sono così grato per questa possibilità! Non vedo l'ora di vedere The Eternals; non vedo l'ora di vedere Shang-Chi. Adoro il modo in cui stanno espandendo il progetto. Se ci sarà mai un momento in cui io o il mio alter ego potremo essere utili e partecipare a tutto questo, ne sarei entusiasta, ma al momento me lo sto solo godendo come fan".