Snowpiercer 4: Clark Gregg e Michael Aronov nel cast

L'interprete di Agents of SHIELD Clark Gregg e Michael Aronov entrano a far parte del cast della quarta stagione di Snowpiercer, in lavorazione a Vancouver.

A Vancouver, in Canada, ha preso il via la produzione della quarta stagione della serie TNT Snowpiercer. entrano a far parte del cast la star del Marvel Universe Clark Gregg e il vincitore del Tony Michael Aronov. Inoltre, il candidato agli Emmy Paul Zbyszewski (Lost), è stato nominato showrunner e produttore esecutivo per la stagione 4. Prende il posto di Graeme Manson, che è stato nominato showrunner nel 2018, in sostituzione di Josh Friedman.

Una foto di Michael Aronov

"Siamo stati benedetti con un'abbondanza di talenti nella costruzione del mondo di Snowpiercer, dall'incredibile cast e troupe, alla fedele base di fan e agli elementi costitutivi offerti dal film e dalla graphic novel. Il finale della terza stagione è il culmine di diverse trame, con colpi di scena inaspettati dietro ogni angolo, e porta a un'entusiasmante quarta stagione con la visione e la narrazione creativa di Paul che proseguiranno l'incredibile slancio dello spettacolo", hanno affermato i produttori esecutivi Graeme Manson e Aubrey Nealon.

"Sono così grato a tutti in TNT e Tomorrow Studios per avermi permesso di unirmi all'affascinante mondo di Snowpiercer che Graeme e Aubrey hanno realizzato e costruito in modo così bello", ha affermato Zbyszewski. "Abbiamo in programma un'entusiasmante quarta stagione e non vedo l'ora di essere sul set con un cast e una troupe così incredibili mentre continuiamo a esplorare nuovi mondi, creare nuovi misteri e sviluppare relazioni tra i personaggi".

La quarta stagione di Snowpiercer sarà prodotta da Zbyszewski, Christoph Schrewe, Marty Adelstein e Becky Clements dei Tomorrow Studios, Matthew O'Connor, Ben Rosenblatt e Scott Derrickson, e dai produttori del film originale, il premio Oscar Bong Joon Ho, Miky Lee, Jinnie Choi, Park Chan-wook, Lee Tae-hun e Dooho Choi. La serie è prodotta da Tomorrow Studios, insieme a CJ Entertainment.