Claire Foy e Leonardo DiCaprio: sapevate che la star di The Crown era una grande fan dell'attore da ragazzina?

La star di The Crown Claire Foy ha raccontato di essere un fan di Leonardi DiCaprio sin da quando era ancora una ragazzina.

Claire Foy una di noi. L'attrice di The Crown ha recentemente rivelato di essere sempre stata una grande fan di Leonardo DiCaprio, addirittura fin dai tempi in cui era ancora una ragazzina.

Spesso ci dimentichiamo che, dietro alla grande star, al personaggio pubblico, si celano normali essere umani proprio come noi. Li idealizziamo a tal punto che a volta ci risulta difficile pensare a una cosa semplice e "banale" come la cotta per (gli adesso colleghi) personaggi famosi, la cosiddetta crush.

Eppure è proprio ciò che, ad esempio, ha raccontato recentemente la protagonista delle prime stagioni di The Crown Claire Foy, che ai microfoni di Josh Horowitz ha rivelato di aver apprezzato fin da ragazzina Leonardo DiCaprio, prima fisicamente, poi anche come attore.

"È vero che sei sempre stata una grande fan di Leonardo DiCaprio?" le chiede Josh Horowitz, e Foy conferma "Sì sì".

"Cosa ti attratto, Titanic?" chiede poi "La sua faccia!" risponde allora molto candidamente l'attrice.

"Sì insomma, la sua faccia, e poi la sua bravura nel recitare..." continua Foy "Ma Romeo + Juliet è stato davvero un momento saliente. E poi ho sempre pensato fosse davvero unico, in quanto avevi davanti un protagonista maschile molto sensibile, di una età specifica, che dietro i suoi occhi sembrava nascondere tante storie. Era davvero profondo".

Leonardo DiCaprio e Brad Pitt: c'erano una volta due teen idol

"Eh sì, ero profondamente innamorata di lui!" aggiunge ancora l'attrice, che ricorda ridacchiando "_Avevo circa 13 anni quando uscì Titanic. L'ho visto sette volte. E ascoltavo la colonna sonora sullo scuolabus la mattina. Puro escapismo! 'Non sono su un bus che mi sta portando a scuola, ma su una barca con leonardo DiCaprio, in procinto di morire'. Proprio quello che avrei voluto vivere".

Beh, come biasimarla...