Civil War: ecco l'esplosivo trailer del nuovo thriller A24 scritto e diretto da Alex Garland

Pochi minuti fa A24 ha pubblicato online il primo trailer ufficiale di Civil War l'esplosivo nuovo thriller prodotto da A24 (recentemente in sala con Dream Scenario e prossimamente con The Iron Claw) scritto e diretto da Alex Garland (autore di Ex Machina e Annihilation).

Il titolo rievoca la guerra civile americana, ma non si tratta di un dramma storico: Garland immagina una nuova guerra civile sul territorio statunitense, in un futuro distopico non troppo lontano. Il regista ha descritto la storia come "un'allegoria della difficile situazione in cui viviamo, molto polarizzata".

Il poster rilasciato pochi giorni fa, alquanto evocativo, ritrae la fiaccola della Statua della Libertà con due cecchini appostati sulla balaustra e i sacchi di sabbia come rinforzo. Tra i protagonisti ci sono Kirsten Dunst (Melancholia), Wagner Moura (Tropa de elite) e Sonoya Mizuno (Ex Machina).