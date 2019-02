City on a Hill: Kevin Bacon è un agente corrotto nel trailer della serie

Kevin Bacon è il protagonista, accanto ad Aldis Hodge, della nuova serie tv di Showtime intitolata City on a Hill, di cui è stato diffuso il trailer ufficiale.

Il progetto ambientato negli anni Novanta debutterà sugli schermi americani il 16 giugno e racconterà la storia di Jackie Rohr, un agente corrotto dell'FBI, che unisce le forze con l'assistente del procuratore distrettuale Decoucy Ward per assicurare alla giustizia una famiglia che compie molti furti di macchine.

Il caso fa però emergere un enorme scandalo legato al sistema della giustizia criminale nella città di Boston.

Nel cast ci sono anche onathan Tucker (Kingdom), Mark O'Brien (Halt and Catch Fire), Jill Hennessy (Crossing Jordan), Sarah Shahi (Person of Interest), Lauren E. Banks (Maniac), Amanda Clayton (If Loving You Is Wrong), Kevin Chapman (Person of Interest) e Jere Shea (Passion).

Tra i produttori dello show, invece, ci sono anche gli amici e colleghi Matt Damon e Ben Affleck.

Ecco il nuovo trailer: