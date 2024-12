Citty Citty Bang Bang: il remake del film con Dick Van Dyke è in fase di sviluppo

Citty Citty Bang Bang sarà alla base di un nuovo remake: il film è in fase di sviluppo grazie alla collaborazione tra Eon Productions di Barbara Broccoli e Michael Wilson e Amazon MGM Studios.

Le fonti di Deadline sostengono che il progetto sia nelle prime fasi di sviluppo e attualmente gli studios stanno incontrando potenziali sceneggiatori e registi.

Il remake del musical

La nuova versione di Chitty Chitty Bang Bang dovrebbe essere distribuita nelle sale cinematografiche e continuerà la collaborazione tra le realtà produttive dopo la realizzazione del franchise di James Bond, ovvero l'agente 007.

Ian Fleming aveva scritto la storia Chitty Chitty Bang Bang: The Magical Car a metà degli anni '60. Il racconto era poi stato adattato da Roald Dahl, Ken Hughes, impegnato anche come regista, e Richard Maibaum. Il film del 1968 ha avuto come protagonista Dick Van Dyke. Alla regia era impegnato Hughes, mentre nel team della produzione c'era inoltre Cubby Broccoli. Le canzoni erano invece state composte da Robert e Richard Sherman.

Cosa racconta Citty Citty Bang Bang

La storia del film originale è ambientata nell'Inghilterra nel 1907, durante una corsa di macchine per un Grand Prix, una delle vetture perde il controllo per evitare di travolgere un cane e una bambina e si schianta prendendo fuoco. Due anni dopo la macchina da corsa distrutta finisce sul retro dell'officina meccanica del Signor Coggins dove viene scoperta da due bambini, Gianni e Gemma Potts, che non vogliono venga demolita e chiedono al padre, il vedovo in crisi economica Caractacus Potts, di salvare la vettura.

I due piccoli protagonisti incontrano poi la benestante Stella Scrumptious, figlia del direttore di una fabbrica di caramelle, che dimostra interesse per le invenzioni di Caractus, ma rimane indignata dal suo poco interesse per il fatto che i bambini avessero marinato la scuola.

Dopo aver trovato i soldi necessari ad acquistare la macchina danneggiata, Potts la sistema e la chiama Citty Citty Bang Bang, inventando anche delle incredibili storie legate alla macchina per intrattenere Gianni e Gemma, e coinvolgendo Stella.