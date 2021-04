Citizen Penn: un documentario su Sean Penn debutta su Discovery Plus

Citizen Penn, un documentario sul lavoro umanitario dell'attore Sean Penn ad Haiti, in seguito al terremoto di magnitudo 7.0 che la devastò nel 2010, sarà presentato in anteprima sul servizio di streaming Discovery Plus il 6 maggio.

Il documentario, scritto e diretto da Don Hardy, offre uno sguardo molto ravvicinato sul lavoro di un gruppo di volontari e di Sean, che arrivarono sul posto alcuni giorni dopo il terribile terremoto di magnitudo 7.0 che causò 250.000 morti e circa 5 milioni di sfollati.

"Dal clima, alla risoluzione dei conflitti, alla povertà e al Covid-19, la cittadinanza richiede sempre più servizio", ha recentemente dichiarato l'attore e regista statunitense. "Il servizio stesso può essere una strada accidentata, ma una strada che tutti dobbiamo percorrere. Don Hardy l'ha percorsa con CORE (JP/HRO) per oltre un decennio e spero che il suo cinema possa trovare qualche forma di ispirazione per chi lo guarda. Mostra il buono, il cattivo e il brutto".

Igal Svet, vice presidente di Discovery Plus, a proposito di Citizen Penn, ha dichiarato: "Ciò che Sean Penn e il suo team al CORE sono stati in grado di realizzare è a dir poco notevole. Da un devastante terremoto ad Haiti all'attuale situazione COVID-19 negli Stati Uniti, Don Hardy e Shawn Dailey hanno catturato l'urgenza viscerale del loro lavoro umanitario, rimanendo sul campo per oltre dieci anni. È un privilegio condividere il loro incredibile viaggio su discovery+ in un momento in cui il mondo ne ha più bisogno."