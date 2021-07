Cip e Ciop: Al Parco, su Disney+ in streaming da oggi

Cip e Ciop: al parco è la nuova serie animata in arrivo su Disney+ da oggi 28 luglio 2021 in streaming per tutti gli appassionati dei due simpatici scoiattoli.

Cip e Ciop: Al parco è composto da tre storie di sette minuti, ogni episodio segue due piccoli combinaguai, Cip e Ciop, che vivono straordinarie avventure mentre cercano di godersi la vita in un grande parco cittadino. Il sempre ansioso Cip e il sognatore Ciop sono la coppia perfetta: sono migliori amici ma allo stesso tempo si punzecchiano a vicenda. Sempre alla ricerca di ghiande, il duo è affiancato da Pluto, Butch e da altri iconici personaggi Disney mentre affrontano piccoli e grandi bulli.

Locandina di Cip e Ciop: Al parco

Tra risate, avventure stravaganti e racconti sinceri, la serie composta da 12 episodi, che potete vedere su Disney+, regalerà agli appassionati nuove puntate ogni settimana. Cip e Ciop: al parco è prodotta da Xilam Animation, mentre Marc du Pontavice è Executive Producer/Producer e il regista è Jean Cayrol. Il compositore della serie è Vincent Artaud. Originariamente il gigante streaming aveva puntato al venerdì come giornata di rilascio degli episodi, cambiando però in corsa al mercoledì, per una diversa strategia di distribuzione.