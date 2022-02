Cip & Cip Agenti Speciali: il trailer del film in arrivo su Disney+

Disney+ ha condiviso il primo trailer del film ispirato alla serie Cip & Ciop Agenti Speciali, che regala momenti esilaranti. Nel video i due simpatici personaggi, dopo il successo ottenuto sul piccolo schermo, si allontanano e si ritrovano, 30 anni dopo, per vivere un'incredibile avventura.

Il film Chip 'n' Dale: Rescue Rangers racconta infatti quello che accade ai due simpatici scoiattoli diventati negli anni '80 e '90 delle star della tv. Ora Ciop (John Mulaney) si è sottoposto a un intervento in CGI e ha assunto un aspetto in 3D, mentre Cip (Andy Samberg) lavora nel campo delle assicurazioni. I due, quando un loro amico e collega scompare misteriosamente, dovranno quindi unire le forze per scoprire cosa è realmente accaduto.

Tra le star coinvolte in veste di doppiatori ci sono anche Will Arnett, Eric Bana, Keegan-Michael Key, J.K. Simmons, e Kiki Layne. Tra i ritorni del team della serie originale ci sono anche Tress MacNeille e Corey Burton.

Alla regia del film c'è Akiva Schaffer (Hot Rod) mentre la sceneggiatura è firmata da Dan Gregor e Doug Mand, in precedenza nel team della serie How I Met Your Mother.

Cip & Ciop agenti speciali ha debuttato sugli schermi televisivi nel 1989 e mostrava i due simpatici scoiattoli alle prese con lavori da detective e mentre aiutavano altri animali. Lo show è andato in onda per tre stagioni.