Cip e Ciop Agenti Speciali, parla Kiki Layne: “Il film è nuovo e nostalgico al tempo stesso”

Cip & Ciop: agenti speciali, una scena del film

Una splendida sorpresa. Questa è stato Cip e Ciop Agenti Speciali, il film disponibile su Disney+ dal 20 maggio che riprende la serie omonima andata in onda tra il 1988 e il 1990, che vedeva i due popolari personaggi impegnati in numerose indagini. Se però di revival si tratta, il nuovo film riprende personaggi e temi della serie in modo originale, mostrandoceli 30 anni dopo nel mondo in cui la serie era girata, raccontandoci Cip e Ciop che quello show lo interpretavano alle prese con le loro vite che hanno preso direzioni diverse. Dell'approccio interessante e meta-cinematografico al revival/sequel, così come dell'omaggio all'animazione che rappresenta, abbiamo parlato con la protagonista femminile, e umana, di Cip e Ciop Agenti Speciali: Kiki Layne, interprete di Ellie.

La video intervista a Kiki Layne

Cip & Ciop agenti speciali, la recensione: la nostalgia autoironica su Disney+

L'omaggio al mondo dell'animazione

Cip & Ciop: agenti speciali, una scena del film

Un progetto sicuramente intrigante, che non facciamo fatica a credere abbia interessato KiKi Layne. "Mi ha convinta il sapere quanto sarebbe stato divertente raccontare questo tipo di storia e recitare con Cip e Ciop e gli altri personaggi animati che appaiono" ha raccontato l'attrice, senza trascurare un aspetto fondamentale: "essere parte di qualcosa che celebra l'animazione in tutti i suoi stili diversi." L'omaggio al mondo animato a 360 gradi è infatti un incredibile valore aggiunto di Cip e Ciop Agenti Speciali: "È bello vedere tutti questi stili diversi in un unico film", vedere i diversi stili insieme e pensare alle differenze tra quello che andava per la maggiore in passato e che oggi sembra superato.

Cip & Ciop agenti speciali, Raoul Bova: "Credo che il rischio più grande sia non rischiare mai"

Cip & Ciop: agenti speciali, una scena del film

Ma è stato anche difficile recitare accanto a personaggi animati. "Per lo più ero sola sul set" ci ha spiegato la Layne, "mi sono dovuta affidare alle mie capacità e aver fiducia nella visione del regista, che aveva un'idea molto precisa di quello che stava realizzando." In attesa di vedere, e apprezzare, il risultato finale che sta conquistando il pubblico negli ultimi giorni.

Un revival intelligente

Cip & Ciop: agenti speciali, una scena del film

Cip & Ciop agenti speciali, come dicevamo, non si limita a riprendere i personaggi e l'impianto narrativo della serie originale, ma lo sviluppa in modo interessante e capace di suggerire spunti interessanti sul mondo dello show business e sul dietro le quinte di film e serie che amiamo. "Non mi piace quando semplicemente si ricrea qualcosa che era già eccellente al suo tempo" ha confermato anche Kiki Layne, "mi piace del film che riprende questi personaggi conosciuti e amati, ma li inserisce nel nostro mondo", un espediente originale che lo rende "nuovo e nostalgico al tempo stesso."

Cip & Ciop agenti speciali: 5 motivi per (ri)vedere la serie su Disney+