Cip & Ciop agenti speciali: il film verrà realizzato per Disney+

La versione live-action di Cip & Ciop agenti speciali, adattamento della serie animata, verrà realizzata per Disney+ e la produzione del progetto inizierà nella primavera 2021.

Il sito Disinsider ha infatti condiviso l'interessante aggiornamento dedicato all'adattamento delle avventure dei simpatici personaggi.

Le riprese di Cip & Ciop agenti speciali, che sarà un mix di live-action e CGI, inizieranno a Los Angeles in primavera. Il film sarà uno dei titoli originali prodotti per la piattaforma di streaming Disney+ e dovrebbe coinvolgere i doppiatori della serie originale degli anni '90.

Le voci dei personaggi, nella versione originale, dovrebbero quindi essere quelle di Tress MacNeille (Cip e Gadget), Corey Burton (Ciop e Zipper) e Jim Cummings (Monterey Jack).

Alla regia del film ci sarà Akiva Schaffer (Hot Rod) mentre la sceneggiatura è firmata da Dan Gregor e Doug Mand, in precedenza nel team della serie How I Met Your Mother.

Cip & Ciop agenti speciali ha debuttato sugli schermi televisivi nel 1989 e mostrava i due simpatici scoiattoli alle prese con lavori da detective e mentre aiutavano altri animali. Lo show è andato in onda per tre stagioni.